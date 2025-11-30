Naši Portali
KVALIFIKACIJE ZA SP

Srbija u paklenoj atmosferi Skenderije slavila protiv BiH poslije dramatične završnice

Susret BiH i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 23:17

Iako su imali prednost tijekom većeg dijela utakmice, ključne greške i promašaji u završnici donijeli su Srbiji pobjedu. Na samom kraju utakmice, BiH je imala prigodu za preokret, ali nisu iskoristili svoje prilike

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je drugi uzastopni poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine izgubivši u Sarajevu od Srbije rezultatom 72-74. Nakon poraza u Istanbulu od Turske (93-71), momčad koju vodi hrvatski stručnjak Dario Gjergja nije uspjela ni na domaćem terenu u dvorani Mirze Delibašić ostvariti povoljan rezultat.

Iako su imali prednost tijekom većeg dijela utakmice, ključne greške i promašaji u završnici donijeli su Srbiji pobjedu. Na samom kraju utakmice, BiH je imala prigodu za preokret, ali nisu iskoristili svoje prilike.

Jedan od ključnih trenutaka bilo je isključenje Edina Atića, koji je zbog tehničke greške u posljednjoj četvrtini napustio igru. To je dodatno poremetilo ritam domaćina, koji su u tim trenucima izgubili kontrolu nad utakmicom. Najbolji u domaćem timu bio je Adin Vrabac sa 15 koševa, a u sastavu Srbije Nikola Tanasković s 28 koševa.

Ovaj poraz ostavlja BiH bez bodova nakon dva kola, što dodatno komplicira njihovu situaciju u skupini. Na vrhu skupine C je ekipa Turske s dvije pobjede i četiri boda, koliko ima i Srbija, dok su BiH i Švicarska bez pobjeda s dva boda na trećem i četvrtom mjestu.

