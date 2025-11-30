FOTO Navijači BiH izvrijeđali Vučića i poslali mu žestoku poruku koja će obići cijelu regiju

Atmosfera u dvorani Skenderija na utakmici Bosne i Hercegovine i Srbije je vrlo naelektrizirana, a navijači BiH iskoristili su jedan trenutak kako bi poslali poruku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Tribinama su odzvanjala uvredljiva skandiranja upućena srbijanskom predsjedniku, poput: Vučiću, pe*eru.

BH Fanaticosi su potom podigli i transparent na kojem je pisalo: 'Jučer kišobran, danas stativ, ubice teže da sakriju motiv, zlo nikad ne spava.'

Radi se o reakciji na izjave Aleksandra Vučića i njegovu ulogu tijekom ratnih godina na ovim prostorima, uključujući i činjenicu da se više puta nalazio iznad Sarajeva u vrijeme opsade grada. Posljednjih mjeseci ponovno se aktualizirala i priča o navodnom 'Sarajevo safariju', pa je zasigurno i to bila podloga za ovaj potez.

30.11.2025., dvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027., skupina C, 2. kolo, Bosna i Hercegovina - Srbija. Photo: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL