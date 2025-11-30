Naši Portali
VRUĆA ATMOSFERA

VIDEO Pogledajte kako je himna Srbije dočekana u Sarajevu: Prizori su nesvakidašnji

VL
Autor
Stjepan Meleš
30.11.2025.
u 20:42

Naravno, podrška domaće publike nije izostala, BH Fanaticosi su se okupili više od dva sata prije početka utakmice, napravili su korteo i bakljadu te tako dodatno podgrijali atmosferu uoči dvoboja

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić (KSC Skenderija) igra utakmicu drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik im je jaka Srbija. Susret je počeo od 20 sati.

Skenderija je ispunjena do posljednjeg mjesta, a niti jedna reprezentacija neće nastupiti u najjačem sastavu. Naravno, podrška domaće publike nije izostala, BH Fanaticosi su se okupili više od dva sata prije početka utakmice, napravili su korteo i bakljadu te tako dodatno podgrijali atmosferu uoči dvoboja.

Pred sam početak susreta, košarkaši Srbije dočekani su žestokom zvižducima, a himna Srbije nije se ni mogla čuti od zvižduka, skandiranja i buke na tribinama Skenderije.
Ključne riječi
Sarajevo košarka Srbija Bosna i Hercegovina

