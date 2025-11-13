Zvonimir Boban otvoreno: On je reagirao pi***sto, kao povrijeđena frajlica!

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban, predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara, član Nadzornog odbora Ivan Nauković i član Uprave kluba Hrvoje Puhalo sudjelovali su danas na javnoj tribini pod nazivom "Članski dan". Članovi kluba mogli su postaviti pitanje vodstvu.

Boban je dobio pitanje o ponašanju Gonzala Villara, pojačanja od tri milijuna eura koji je javno rekao da bi trebao više igrati.

- Villar je reagirao kao povrijeđena frajlica, pič**to! Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I osjetim direktno kod Capella, on mi kaže marš van i drugu me stavi u igru. Reakcija je bila pogrešna, to medijski ne treba raditi i zbog toga je dobio po lampi. Zato nije igrao ni minutu u Puli jer je disciplina bitnija - rekao je Boban pa se osvrnuo na Bennacera i kašnjenja.

- On je već financijski kažnjen. Pa i Varelica po kojega sam išao autom u noći, zaspao je. Zakasnili su dvaput po minutu, moraju doći sat vremena prije treninga. Bennacer je imao preseljenje, jedna žena, druga žena, takva je vjera... Je***ga! Ali je u Vinkovcima bio pravi.