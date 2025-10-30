Srbi imaju novog izbornika, čovjek kojeg su priželjkivali navijači pokušat će ih odvesti na SP

Nogometni savez Srbije službeno je potvrdio da je Veljko Paunović novi izbornik, čime je okončana neizvjesnost nakon odlaska Dragana Stojkovića Piksija. Odluka je donesena nakon intenzivnih pregovora u Madridu koje je vodio generalni tajnik Branko Radujko. Paunović, dugogodišnja želja saveza, prihvatio je poziv u najtežem mogućem trenutku. Njegov dolazak predstavlja šok-terapiju s ciljem buđenja momčadi koja je potonula nakon niza loših rezultata, a glavna nada polaže se u njegovu sposobnost da ponovno ujedini jezgru tima koju je 2015. na Novom Zelandu odveo do nevjerojatne titule svjetskih prvaka u uzrastu do 20 godina.

Pred Paunovićem je izuzetno težak zadatak, gotovo nemoguća misija. Debitirat će na klupi "Orlova" već u studenom u dvije presudne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Prvi izazov je gostovanje kod Engleske na legendarnom Wembleyju 13. studenog, a tri dana kasnije Srbija u Leskovcu dočekuje Latviju. Šanse za plasman na Mundijal svedene su na teoriju i graniče s čudom, no Paunović je prihvatio izazov. Njegov jedini uvjet bio je da momčad preuzme odmah, čime je pokazao hrabrost koju drugi kandidati, u strahu od preuzimanja "vrućeg krumpira", očito nisu imali.

Prema riječima generalnog tajnika Branka Radujka, Paunović je od prvog trenutka pokazao da mu je interes reprezentacije ispred svega. "Njegov prioritet nije bio ugovor niti financijski uvjeti, već da se odmah stavi na raspolaganje", izjavio je Radujko, istaknuvši kako je Paunović odlučan usmjeriti svu energiju na predstojeće utakmice. Time je, kako navode srpski mediji poput Kurira, pokazao koliko mu je stalo do nacionalnog tima. Javnost se nada da će ponoviti čudo iz 2015., kada je u finalu Svjetskog prvenstva za mlade u dramatičnoj završnici svladao moćni Brazil.

Jedan od ključnih zadataka za novog izbornika bit će podizanje poljuljane atmosfere unutar svlačionice, a upravo tu na scenu stupa njegova posebna veza s igračima poput Sergeja Milinkovića-Savića, Nemanje Maksimovića i Andrije Živkovića, koje je vodio do svjetskog zlata. Iz FSS-a su poručili kako rezultat u ove dvije utakmice neće utjecati na njegov budući status. Razgovori o dugoročnom ugovoru, koji bi obuhvatio kvalifikacije za Euro 2028. i Ligu nacija, nastavit će se po završetku ovog ciklusa bez obzira na ishod, što mu daje sigurnost za početak stvaranja nove ere srpskog nogometa.