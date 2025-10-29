Naši Portali
HIT-NAPADAČ

Dalićev novi adut ne prestaje oduševljavati: Poziv u reprezentaciju proslavio s nova dva pogotka

Franko Kovačević
Pixsell
VL
Autor
Hina
29.10.2025.
u 20:38

Kovačević je u Celju od lipnja ove godine, a tijekom karijere je igrao i za Hajduk, Rudeš, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domžale, Wehen, te Gangwon

Hrvatski nogometaš Franko Kovačević (26), kojem je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uputio pretpoziv za reprezentaciju, nastavlja s odličnim igrama u redovima Celja.

U susretu 16-ine finala slovenskog Kupa Celje je na gostovanju porazilo ekipu Makole Bar Miha sa 4-0, a Kovčević je zabio dva gola (53, 73). Dvostruki strijelac je bio i Rudi Požeg Vancaš (19, 78).

Ante Kostelić izgradio je raj na Zemlji gdje su rasli Janica i Ivica: 'Ovo ne bih prodao ni za 20 mil. €'

Kovačević je time stigao do brojke od 24 gola u 21 nastupu u svim natjecanjima ove sezone.

U slovenskom prvenstvu je zabio 10 golova, pet golova je zabio u Konferencijskoj ligi, tri gola u kvalifikacijama Konferencijski lige, četiri gola u kvalifikacijama Europske lige, dok je dva gola zabio u slovenskom Kupu.

VEZANI ČLANCI: 

Kovačević je u Celju od lipnja ove godine, a tijekom karijere je igrao i za Hajduk, Rudeš, Hoffenheim, Cincinnati, Pafos, Domžale, Wehen, te Gangwon.

Dalić je u ponedjeljak objavio popis igrača za dvije posljednje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a među igračima kojima je uputio predpoziv je i napadač Celja.

Celje hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Franko Kovačević

