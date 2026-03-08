Naši Portali
OŠTRA PORUKA

Vejić: Ovom Hajduku treba potpuni reset, treba naći čovjeka s kojim će se ići dalje

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
08.03.2026.
u 17:38

Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu s 3:! u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar zabili su za goste, a Rokas Pukštas pogodio je za domaćine. Vodeći Dinamo je ovom pobjedom stvorio prednost od deset bodova ispred drugoplasiranog Hajduka na ljestvici.

Hrvoje Vejić, bivši kapetan Hajduka, a danas stručni komentator MAXSporta, komentirao je utakmicu: 
 -Ovu razliku je nemoguće stići! Dinamo je ovom pobjedom stavio obje ruke na naslov prvaka. Hajduk se mora okrenuti idućoj sezoni. Ispali su iz Kupa i borbe za naslov, sad je trenutak za reset i pripreme za ljeto. Bude li se čekalo, bit će kasno - rekao je Vejić pa nastavio:

- Prvo poluvrijeme je riješilo utakmicu, drugo je bilo dosadnjikavo. Dinamo ima ležernu situaciju, može se sad dodatno uigravati. Već mu se može čestitati, ali pričekat ćemo s obzirom na neke prošle sezone. No, rekao bih da je deset bodova nedostižna razlika. Hajduk mora nastaviti s radom, ne smije se dogoditi raspad. Rijeka će napasti, ali Hajduk ima bodovnu zalihu. Prioritet je ostati na drugom mjestu. Pred Garcijom je težak zadatak. Momci su prazni, ima nezadovoljnih igrača. Utakmica je danas ogolila sve probleme stopera i u veznoj liniji.

Na kraju je Vejić zaključio:

- Razlika u kvaliteti se vidi, ovo je realan rezultat. Ne treba raditi dramu. Treba naći čovjeka s kojim će se ići dalje i koja je strategija Hajduka. To treba odlučiti u idućih 15 dana.
SuperSport HNL HNK Hajduk GNK Dinamo Hrvoje Vejić

KU
Kujttim
17:59 08.03.2026.

to što priča vejić su nerealne stvari. Hajduk je jako puno trošio i još troši, a mogu prodati Sigura, Pukštasa, Brajkovića i sve će to biti malo u odnosu na to kakve su dugove napravili. Tko god dođe može se samo riješiti Livaje, Krovinovića, Ivušića, Melnjaka, Šarlije, i još dvojice-trojice igrača, ali to je kraj. Garcia će znati podići vrijednost juniorima (primjer je Mlačić), ali je problem što Gonzalo Garcia i Goran Vučević nisu surađivali, već je Vučević stao na stranu Livaje. Tu je Hajduk izgubio prvenstvo, a danas, 8.3. samo je zakucan s 0-2 u 11.minuti.

