Sprema se bojkot, Dinamo je želio odgoditi utakmicu, ali mora se igrati

Dinamo u nedjelju gostuje u Šibeniku, a domaći navijači, Funcuti, bojkotirat će dolazak na tribine zato što se utakmica igra na blagdan Svih Svetih.

U Dinamu su svjesni da to što se utakmica mora na takav blagdan je potpuno nesretno rješenje, a neslužbeno doznajemo da se pokušalo napraviti kako bi se utakmica igrala neki drugi dan, no s obzirom na to da je dvoboj Lige prvaka protiv Slovana već u utorak, a u ponedjeljak se putuje u Bratislavu, nije bilo nikakvih drugih opcija.

Taj problem se pokušao riješiti još početkom mjeseca, ali tada su plavi imali i hup utakmicu u tom tjednu, pa četvrtak nije bio moguć.

Nakon promjene termina kup utakmice s Bjelovarom, naknadno pomicanje termina na četvrtak više nije moguće jer je sve prekasno za promjenu i druge opcije osim igranja na Blagdan Svih svetih nisu bile moguće, pogotovo kad mogućnosti odgode po pravilniku HNS-a više nema.

U Dinamu kažu da im je svima u klubu žao što se na blagdan kad se prisjećamo najmilijih mora igrati utakmica, ali druge zaista nije bilo, je raspored je pregust u studenom.

