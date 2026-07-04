Neugodno iznenađenje za izbornika Alžira: Potpisao novi ugovor netom prije SP-a pa odmah dobio otkaz

Vladimir Petković više nije izbornik Alžira. 62-godišnji stručnjak rođen u Sarajevu dobio je otkaz nakon što je afrička reprezentacija ispala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, reprezentacije koju je vodio ranije u karijeri. Zanimljvo je kako je Petković netom prije početka prvenstva potpisao produljenje ugovora do ljeta 2028., no neće ga imati priliku odraditi do kraja.

Petković je Alžir vodio u 33 utakmice te je odradio vrlo dobar posao. Došao je do 23 pobjede, pet puta je reprezentacija pod njegovim vodstvom odigrala neodlučeno, a pet puta izgubila. Očito mu nisu mogli prijeći preko rezultata na prvenstvu gdje je Alžir završio treći u skupini J iza Argentine i Austrije, a potom ispao od Švicarske.

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Jedinu pobjedu ostvarili su protiv slabašnog Jordana, gubili su od Argentine i Švicarske, a s Austrijom su odigrali 3:3. Švicarska i Alžir jedine su reprezentacije u kojima je švicarski trener radio, a u klupskoj karijeri vodio je klubove poput Lazija, Bordeauxa i Young Boysa.