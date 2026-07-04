Osvanula uznemirujuća snimka iz Čakovca: Prijetnje su počele još u klubu, a onda je sve eskaliralo na parkingu

Jutros je centru Čakovca došlo do pucnjave u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe, potvrdila je međimurska policija.Portal Međimurske novine objavio je i uznemirujuću snimku događaja, dok policija nastavlja s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem i traganjem za počiniteljem koji je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage, a očevid je i dalje u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Incident se, podsjetimo, dogodio u 4:03 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta, a prema dostupnim informacijama, ozlijeđeni su nakon dolaska hitne medicinske pomoći prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda.

Prema informacijama koje su za Međimurske novine dojavili očevici, sve je započelo u klubu, kada je muškarac počeo prijetiti nožem, a potom se sukob nastavio na parkiralištu gdje je izbila tučnjava između više osoba. Situacija je eskalirala kada je napadač izvukao vatreno oružje.