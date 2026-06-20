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SVLADALI HAITI

Brazilski izbornik nakon pobjede otkrio što se događa s Neymarom

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/5
Autori: Vecernji.hr , Hina
20.06.2026.
u 13:00

- Očekujem da će  Neymar biti spreman za posljednju utakmicu u skupini protiv Škotske

Peterostruki svjetski prvaci Brazilci pobijedili su u skupini C Philadelphiji Haiti sa 3-0, ostvarivši prvu pobjedu na prvenstvu nakon što su u prvom kolu remizirali protiv Maroka.

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti bio je zadovoljan:

"Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo kontrolirali igru. Za ovu utakmicu, uveo sam Mateusza Cunhu kako bi stvarao probleme protivničkoj obrani. Mislim da sam pogodio.  Ali za sljedeću utakmicu bih to mogao promijeniti. Očekujem da će  Neymar biti spreman za posljednju utakmicu u skupini protiv Škotske".

Izbornik nogometne reprezentacije Haitija Sébastien Migne

"Ono što je pozitivno jest da se nismo predali. Moral je bio prisutan u momčadi u drugom poluvremenu. Igrači su pokazali da su zaslužili biti ovdje na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, danas smo igrali protiv Brazila, a razlika je ipak bila prevelika."

 
Ključne riječi
Brazil reprezentacija Carlo Ancelotti

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