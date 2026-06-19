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Donijeli odluku

Cibona će igrati tri natjecanja; Fibinu Ligu prvaka ali i ABA ligu i domaće prvenstvo

PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
19.06.2026.
u 14:14

Hrvatskom košarkaškom savezu će se zacijelo svidjeti odluka o Ciboninu igranju Fibine Lige prvaka ali ne i o igranju regionalne ABA lige od koje ne odustaje niti doprvak Zadar a koju krovna domaća organizacija baš i ne simpatizira

U vodstvu Košarkaškog kluba Cibona odlučili su koja će sve natjecanja, a odlučili su se za tri, igrati sljedeće sezone. Odlučili su to iz Savske 30 obznaniti prigodnim priopćenjem koje glasi ovako:

Nakon uspješne sezone koja je završila osvajanjem naslova prvaka Hrvatske i proslavom s navijačima na Trgu Dražena Petrovića, KK Cibona i vodstvo kluba intenzivno rade na pripremi nadolazeće sezone, kako u pogledu stabilizacije poslovanja, tako i po pitanju igračkog kadra te planiranja natjecateljskog kalendara.

KK Cibona tako će u novoj sezoni, uz igranje u domaćem prvenstvu gdje će braniti titulu prvaka, nastupiti u dva prestižna natjecanja, kroz koja će se natjecati s brojnim eminentnim europskim klubovima. Sukladno odluci vodstva KK Cibona, te potvrdi od strane organizacija koje upravljaju navedenim ligama, zagrebački će se klub u narednoj sezoni natjecati i u najvišem rangu košarkaške ABA lige te u Basketball Champions League, poznatoj pod nazivom FIBA Liga prvaka.

„Ove su odluke duboko promišljene te smo u obzir uzeli sve relevantne faktore. Sretni smo što će naši navijači i ljubitelji košarke od jeseni imati priliku u Zagrebu gledati zanimljive dvoboje, kako u domaćem prvenstvu, tako i ABA ligi te FIBA Ligi prvaka – natjecanjima koja nam osiguravaju atraktivne protivnike, snažne i kompetitivne utakmice i platformu za daljnju stabilizaciju kluba te vraćanje Cibone na mjesto koje joj pripada. Vjerujemo kako će nam igranje u navedenim natjecanjima donijeti brojne pozitivne stvari, samom klubu, našim trenerima i igračima, ali i svim navijačima te ljubiteljima košarke.“ – ističe Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

Navedene odluke dio su šire strategije, koja za cilj ima vraćanje KK Cibona u najznačajnija europska košarkaška natjecanja, vodeći pritom brigu o opterećenju natjecateljskog kalendara te kvalitetnog odgovora na izazove svakog od natjecanja u kojem će klub iduće godine sudjelovati.

„Cibona je velik i snažan brend, ne samo u Hrvatskoj, već i u europskom i svjetskom košarkaškom svijetu. Taj kapital prepoznala je i FIBA te vodstvo ABA lige, što potvrđuje i podatak kako će KK Cibona u nadolazećoj sezoni na poziv organizatora natjecanja zaigrati u grupnoj fazi BCL-a. Svjesni izazova i visoke ljestvice koju smo postavili nastavljamo s aktivnostima osiguravanja potrebnih uvjeta, igračkog kadra te stabilizacije i jačanja kluba na svim razinama. U svemu tome potrebna nam je snažna podrška naših navijača koje pozivam da nam se pridruže i podrže klub u nadolazećoj sezoni u što većem broju. Također, vjerujemo kako će ovaj projekt biti prepoznat i od strane sponzora te prijatelja kluba, gdje smo već započeli konstruktivne razgovore sa značajnim hrvatskim i svjetskim brendovima. Zahvaljujem i ovim putem vodstvu FIBA-e, ABA lige te HKS-u na suradnji i podršci u čitavom procesu.“ – dodao je Tomislav Šerić.

Hrvatskom košarkaškom savezu će se zacijelo svidjeti odluka o igranju Fibine Lige prvaka ali ne i o igranju regionalne lige od koje ne odustaje niti doprvak Zadar a koju krovna kuća baš i ne simpatizira.
Ključne riječi
Tomislav Šerić Fibina Liga prvaka cibona košarka

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