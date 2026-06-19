Hrvatska oslabljena zbog nelogičnosti: 'NCAA sezona počinje u studenom, priče da moraju trenirati u srpnju su smiješne'

Zanimljivo košarkaško ljeto je pred nama pa smo o tome, s naglaskom na mušku seniorsku reprezentaciju, razgovarali sa sportskim direktorom Hrvatskoga košarkaškog saveza Krunom Simonom. Pred izabranicima Tomislava Mijatovića, koji su se okupili u Opatiji, utakmica je s Izraelom koja bi nam mogla odrediti kvalifikacijsku sudbinu u nastojanjima da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo.

– Imamo nekoliko bitnih igrača koji su već dugo bez utakmica, a to su Šarić, Zubac i Badžim. Prilagodili smo taj program da oni što prije uđu u natjecateljski ritam. Da, utakmica s Izraelom možda je i ključna za nas jer oni sada dolaze u punom sastavu. Pobijedili smo ih u prvoj, u gostima, i sigurno sada svi očekuju da ćemo ih pobijediti i doma. No Izrael će biti puno jači nego u Rigi i to je velika opasnost ako mislimo da smo veliki favoriti. Siguran sam da imamo kvalitetu da s 5-1 odemo u drugi krug kvalifikacija.

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Koliki će faktor biti Deni Avdija s obzirom na ono što radi u NBA ligi?

– Avdija je prvi igrač NBA lige po broju prodora po utakmici. To dovoljno govori o njegovoj kvaliteti, tjelesnoj snazi i njegovu samopouzdanju. On je bek, a bekovi su ti koji čine razliku. Uz njega, Izrael će biti jači i za Madara i Ginata, koji isto nisu igrali prvu utakmicu.

Matković će igrati tek u kolovozu

Za koga ćemo mi biti jači u odnosu na prvu utakmicu?

– Prije svega za našeg najboljeg igrača Ivicu Zupca, on je prvo ime ove reprezentacije, igrač s najvećom težinom. I jako smo sretni što on uvijek ima jaku želju da pomogne reprezentaciji. Nažalost, prve dvije utakmice igramo bez Karla Matkovića, ali očekujemo da će se priključiti za kvalifikacijski prozor u kolovozu. No i on će biti s nama na dijelu ovih priprema, da pohvata akcije s obzirom na to da se promijenio izbornik i situacija je nova.

Imamo dvojicu igrača koji odlaze u NCAA, Prkačina i Ružića, koji vjerojatno neće biti dostupni ovo ljeto.

– To ne ovisi samo o tim koledžima na koje oni idu nego i o njima samima i njihovim agentima. Kad ideš tamo, imaš i ti neka prava u pregovorima i tako se u startu trebaš i postaviti. Njima sezona počinje u studenom i ove priče da se treba trenirati u srpnju po meni su čak malo i smiješne. No znate da agenti gledaju svoju korist, a igrači su u strahu da ne bi ostali bez ugovora jer u pitanju je velik novac. Kada se sve stavi na vagu, treba biti pametan i napraviti sve što je u našoj moći da ih imamo za reprezentaciju. Nažalost, ne ovisi sve o nama otkako se NCAA umiješao u košarkaški biznis.

Je li vas iznenadio rasplet Prvenstva Hrvatske?

– Iskreno, Cibonu nisam vidio kao favorita, ali su vješto iskoristili krizu u koju je Zadar upao. U toj seriji Zadar je u tri utakmice izgledao ispuhano. Skraćena rotacija uzela im je danak. Treba biti svjestan da je Zadar pola sezone proputovao autobusom. To je činjenica i toga su i oni sami svjesni. Pola ABA lige igra se u Srbiji i Crnoj Gori, a na svako putovanje ide se autobusom pa je to enorman napor i veliko raubanje igrača, dok je Zadar momčad koja nije mlada te to nije lako podnosila. Cibona je imala veliku prednost u svježini, što je i iskoristila.

Prilično svjež na ove pripreme stigao je Dario Šarić. Koliko je višemjesečno neigranje bilo dobro za njegovo tijelo?

– Meni je Šiši 100 posto u pravu. Nije mi jasno da nijedan klub u Europi nije vidio kakav potencijal ima i da se prije pet mjeseci nitko nije odvažio ponuditi mu dvoipolgodišnji ugovor. Je li to bilo zbog straha ili ne znam čega, on je na stolu imao samo nekoliko varijanti do kraja sezone. Po meni, potpuno je ispravno odlučio da ih ne prihvati. Duboko sam uvjeren da pravi Šiši već sljedeće sezone može biti jedan od pet najboljih igrača Eurolige.

Uoči kvalifikacijskih utakmica seniori će odigrati samo jednu prijateljsku, a to je ona 24. lipnja u Goriziji s Italijom. Je li se išlo na samo jednu utakmicu zbog toga što je prva kvalifikacijska Cipar pa može poslužiti kao trening-utakmica?

– Išli smo s tim. NBA igrači kreću tek od 22. lipnja i Zubac će krenuti tek tada. Hezonja je umoran od sezone i on će se priključiti malo kasnije. Imat ćemo pravu provjeru protiv Italije, a treba biti realan i reći da i na Cipar gledamo kao na utakmicu koja je pripremna. Mislim da nije bilo potrebe uguravati još jednu utakmicu tek da se odigra. Znate i sami da igrači hoće igrati natjecateljske utakmice. Za idući krug kvalifikacija bit će drukčije i tada ćemo ići na vrlo jak pripremni turnir u Hamburgu, gdje ćemo imati dvije ili čak tri utakmice.

U-16 naraštaj je jako talentiran

Je li za reprezentaciju dobro što je Hezonjin Real ispao zarana u španjolskom doigravanju pa Mario ima vremena predahnuti?

– Poznavajući Hezija, on ima snage da odigra četiri sezone zaredom. Mislim da ga je ovo ispadanje više psihički potreslo nego što bi ga umorilo da je igrao još 20 dana. No kada dođe u reprezentaciju, Mario je naš "go to" igrač o kojem ovisimo. Nadam se da će s reprezentacijom naći novi izazov. On ima 31 godinu, Šarić 32, i njima je ovo idealna prilika da se plasiraju na veliko natjecanje na kojem će biti u naponu snage. Ovo je idealan tajming za njih, da se plasiramo na taj SP i da oni tamo pokažu od čega su.

Što je s ovoljetnim programima mlađih uzrasta koji igraju kontinentalna prvenstva?

– Sa selekcijom U-20 igramo A diviziju u Sloveniji, pri čemu ne možemo računati na dva najbolja igrača, centre Ružića i Jurića, zbog njihovih američkih koledža. Na druga dva Eurobasketa, U-16 i U-18, među favoritima smo, ali u B diviziji. Selekciji U-18 smo i domaćini pa ćemo imati situaciju koja nam odgovara, a imamo i zanimljivu momčad. Što se tiče U-16 reprezentacije, taj je naraštaj po talentu možda i najperspektivniji. Nije lako donositi zaključke za djecu do 16 godina, no imamo jako talentiranu ekipu koju Roko Ukić jako dobro vodi pa imamo ambiciju da se izborimo za A diviziju.

Koliko vas intrigira naraštaj Ukića, Garme, Vlaića, Jurića, Šarina...?

– Teško je donositi sudove u tom uzrastu jer zna se dogoditi da oni na koje najmanje računaš, odjednom se razviju, a ovi od kojih si najviše očekivao, ne uspiju. Ne bih nikoga otpisivao u tim godinama i ne bih donosio sud da će netko biti jako dobar igrač. Sigurno jest da u tom godištu imamo jednog izvanserijskog talenta, a to je Luka Ukić. To je možda jedan od najtalentiranijih igrača kojeg sam u životu vidio u svim sportovima. No pred njim je još puno situacija u kojima će se vidjeti koji je to rang. Ipak, ne bih isticao samo njega jer ima niz talentiranih momaka kao što su Garma, koji je uz Luku možda i najbitniji igrač tog naraštaja, a tu su i Šibenčani Jurić i Šarin, cedevitaš Vlaić, ali i sin Cibonina trenera, koji je isto jako dobar.