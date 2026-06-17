Iako se početkom srpnja ženi, s reprezentacijom će trenirati i naša NBA zvijezda

U Opatiji se ovih dana okuplja muška košarkaška reprezentacija, koju početkom srpnja očekuju dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Budući da Hrvatska iz prva četiri nastupa baštini tri pobjede, bila bi sjajna stvar iz ovoga kvalifikacijskog prozora izaći s dvije pobjede. I dok za jednu gotovo pa možemo i jamčiti (Cipar, 3. srpnja), na onu drugu ne možemo se kladiti, ali je silno želimo.

Jer, u Osijeku pobijediti Izrael značilo bi u društvo Poljaka, Letonaca i Nizozemaca, prenijeti pet pobjeda, ali i 2-0 u međusobnim dvobojima s Izraelcima. A iz te nove skupine samo će tri reprezentacije izboriti pravo nastupa na mundijalu u Kataru pa izbornik Tomislav Mijatović ističe:

– Pred nama su dvije utakmice u kojima moramo tražiti dvije pobjede. Skromno i pametno, kao i do sada. Naši igrači zalog su za miran san jer su u svakom pogledu pravi dečki. Znaju zašto smo ovdje i s velikom se radošću odazivaju reprezentaciji.

Srećom, najbolji se odazivaju

Nije baš da se svi odazivaju, ali važno je da to s guštom čine oni najbolji, a to su Dario Šarić, Ivica Zubac i Mario Hezonja. A s obzirom na to da su, a to je baš na njihovu primjeru vidljivo, posljednju utakmicu igrali u različito vrijeme, izbornikova zadaća bit će pronaći balans. Jer, Šarić nije igrao gotovo cijelu sezonu, Zubac nije kročio na parket od početka veljače a Hezonji je sezona završila prije desetak dana.

– Svi mi u stožeru imamo zadaću snimiti pravo stanje igrača i to moramo izbalansirati. No u stožeru imamo ljude koji su kvalificirani to napraviti. Moje odluke dosta će ovisiti o njihovu mišljenju i moram izabrati 12 igrača koji će moći pružiti najviše.

Je li dobro za kapetana Šarića da je odlučio propustiti cijelu polusezonu?

– Dario je poseban profil igrača koji se nikad ne odmara do kraja. On je fanatik koji će učiniti sve da bude na optimumu i u njega se nikad ne sumnja, svejedno je li igrao do jučer ili nije igrao posljednja tri-četiri mjeseca.

A mi pak ne dvojimo da će Šarić od sljedeće sezone igrati euroligašku košarku i to upravo u klubu (Anadolu Efes) u kojem radi i hrvatski izbornik. Isto tako poznato je da će Michael Ružić i Roko Prkačin sljedeće sezone igrati američku sveučilišnu košarku i da zbog toga u kvalifikacijskim prozorima u kolovozu, studenom i veljači neće biti dostupni reprezentaciji. Zato se sve čini da zaigraju barem u ovom ciklusu.

– Ružić i Prkačin uvijek su bili čimbenici dobre atmosfere u momčadi i jako mi je žao što ih nema jer se sjajno uklapaju. No postoje izgledi da nam se ipak sada priključe. Primjerice, Ružić je netom odigrao svoju posljednju utakmicu u španjolskom prvenstvu, u polufinalu tamošnjeg doigravanja, i s njegovim trenerima moramo pokušati naći neku zlatnu sredinu vezano uz njihova pravila pozivanja njihovih igrača za reprezentaciju.

Žalosno je to što su njihova pravila jača od pravila Svjetskoga košarkaškog saveza, no to je američka klasika kako u politici i ekonomiji tako i u sportu. Oni su ti koji pišu pravila koja bi ostali trebali poštivati, a Fiba sve to nemoćno gleda umjesto da se čvršće postavi i da to uredi.

– Da znam sve te stvari, sebi bih govorio "vi". Dakle, ne znam tko bi to trebao urediti, ali znam da moramo pokušati sve kako bismo te dečke imali na raspolaganju.

Pripremna utakmica protiv Italije

Mijatović na raspolaganju neće imati još nekolicinu igrača: Karla Matkovića zbog skorašnje ženidbe (4. srpnja), a Tonija Nakića, Gorana Filipovića i Matea Drežnjaka zbog ozljeda. Doduše, ni ovaj put, a to se već ponavlja, neće biti Luke Šamanića i Ante Žižića, pri čemu ovaj potonji ipak ima opravdanje jer mu je nedavno operirano rame.

– Karlo Matković neko će vrijeme trenirati s nama kako bi pohvatao konce naše igre i bio spremniji za dio kvalifikacija u kolovozu.

Na zagrebačkom okupljanju reprezentativaca pojavila su se trojica (Danko Branković, Lovro Gnjidić i Antonio Jordano) jer ih većina dolazi izravno u Opatiju, baš kao i naši najjači aduti, Šarić, Zubac i Hezonja.

– Većina igrača priključit će nam se tek 21. i 22. lipnja, pa ćemo prve dane morati iskoristiti za ulazak u trenažni proces. Utakmicu protiv Italije promatramo kao dio tog procesa, dat ćemo nekim igračima više minuta, nekima više odmora. Volimo igrati protiv vrhunskih protivnika jer nam takve utakmice daju realnu sliku trenutačnog stanja, pokazuju što moramo popraviti i u čemu smo dobri. Možda dolazi malo prerano, kako mi treneri volimo reći, ali upravo takve utakmice želimo.