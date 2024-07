Spektakl pred Modrićevim očima: Alcaraz fenomenalnom partijom prošao u finale Wimbledona

Treći tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, drugu godinu zaredom došao je do finala u Wimbledonu pobijedivši u petak u polufinalu Rusa Danjila Medvjedeva (ATP - 5.) sa 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 za dva sata i 55 minuta borbe na središnjem terenu All England Cluba. Za 21-godišnjeg Alcaraza je ovo četvrto finala na Grand Slam turnirima, a u dosadašnja tri je izašao kao pobjednik: na US Openu 2022., u Wimbledonu 2023. i u Roland Garrosu ove godine.

Alcaraz je u reprizi prošlogodišnjeg polufinala teže došao do pobjede protiv 28-godišnjeg Medvjdeva, koji je u prvom setu dvaput stvarao pa gubio prednost 'breaka', ali je odlično odigrao odlučujući gem u kojem je Španjolcu prepustio svega jedan poen. No, Španjolac se ustabilio na servisu u ostatku meča pa je u drugom i trećem setu ostavio Rusa bez ijedne prilike za 'break', zaigravši agresivnije i preciznije nego što je to bio slučaj u prvoj dionici meča. Tako mu je po jedan 'break' u svakom od ta dva seta donio prednost od 2-1 u setovima, a Alcaraz je ponovno slomio servis ruskog tenisača i u prvom gemu četvrte dionice.

Mali trenutak dekoncentracije i tri neiznuđene pogreške Alcaraza doveli su do 'breaka' za 1-1. Do sedmog gema su obojica tenisača držali servise bez poteškoća, da bi Medvjedev jednom dvostrukom pogreškom i promašenim forhendom doveo Alcaraza u priliku za 'break' koju Španjolac nije propustio. Priliku za povratak Rus nije dobio i tako je ostao bez svog sedmog finala na Grand Slam turnirima, a prvog u Wimbledonu.

"Stvarno sam zadovoljan sa svojom izvedbom. Počeo sam nervozno, ali sam se u drugom setu pokušao riješiti te nervoze. Nakon što sam to uspio, uspio sam igrati onako kako sam želio", rekao je Alcaraz nakon svoje pete pobjede u sedmom dvoboju protiv Medvjedeva koji je jedina dva puta uspio svladati Španjolca na Grand Slam turnirima - u 2. kolu Wimbledona 2021. i u polufinalu US Opena 2023.

Među brojnim uzvanicima koji su na središnjem terenu pozdravili pobjedu Carlosa Alcaraza bio je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.