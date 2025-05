Spektakl na Korzu! Tisuće navijača slave duplu krunu, u Rijeci je luda atmosfera

Nogometaši Rijeke pobjednici su ove sezone i hrvatskog Kupa, nakon 1-1 u prvom finalnom susretu u Koprivnici oni su u uzvratu, na svojoj Rujevici, svladali Slaven Belupo s 1-0 (0-0). Time je Rijeka zaokružila sjajnu sezonu i proslavila dvostruku krunu. Kao i nakon osvajanja HNL-a, riječke nogometaše je na Korzu dočekala brojna publika kako bi s njima proslavila povijesni uspjeh.

"Ovo je baš too much, morat ćemo ići na rehabilitaciju jetre. Ali dobro, sigurno da je lijepo. Slaven je odigrao odlično, mi još bolje i pobijedili za taj jedan gol. To je sjajan uspjeh za ovaj grad. Neki nas podcjenjuju, ali kad osvojite toliko Kupova, ne znam više ni sam koliko, pet puta Superkup, Europska liga... Za ovaj grad, mene i moju obitelj to je velika stvar. Uspjeh? Vidjet ćemo kad ćemo ići u penziju da je to bio velik uspjeh. Puno veći klubovi u smislu grada i svega iza njih su ove godine iza nas, pogledajte samo što smo napravili zadnjih 13 godina", rekao je predsjednik kluba Damir Mišković.

Spiker je najavio jednog po jednog, heroje grada. Oni su se obratili okupljenim navijačima. "Nevjerojatni navijači, hvala vam", rekao je Najs Djouahra. "Dupla kruna je naša, zasluženo! Ova momčad mi je sve omogućila, bez nje ne bi bilo ništa. Cijelo Dugo Selo navija, pola je došlo ovdje danas", kazao je Toni Fruk. "Nisam mogao ovo ni zamisliti. Mi jesmo šampioni, ali vi ste nam dali sve, hvala vam, navijači", rekao je Duje Čop. Slavlje je pratio i vatromet.

"Teška sezona, srećom bilo je više uspona nego padova. Ovo je za sve divne ljude i idemo sada svi zajedno slaviti do kraja", rekao je Stjepan Radeljić. Ostali igrači su pozdravili navijače i zahvalili im te su skupa pjevali: "Izađite na balkone, pozdravite šampione."