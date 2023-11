Španjolska svakako želi izbjeći Hrvatsku: 'Oni su mina. Mogu pomrsiti sve račune'

Španjolska Marca izdvojila je hrvatsku nogometnu reprezentaciju kao jednu od najgorih opcija za svoju nacionalnu momčad u grupnoj fazi predstojećeg Europskog prvenstva koje će se igrati u Njemačkoj, u lipnju 2024. godine.

Španjolska je jedan od favorita, posebno zato što je prava momčad bez zvijezda i iskakanja, ali do finala u Berlinu dug je i težak put. Francuska, Engleska i Portugal također spadaju u najuži krug favorita", stoji u tekstu španjolskog sportskog lista.

"Naravno, tu su i reprezentacije koje su mine... One koje mogu razbiti sve prognoze. To je ponajprije Hrvatska. Ona je uvijek tu usprkos tome što je sve starija i što se u zadnjem kolu jedva plasirala na Euro. Hrvatska je svrstana u treću jakosnu skupinu, čime je izbjegnuto nekoliko potencijalnih skupina smrti, ali to je svakako reprezentacija iz trećeg pota koju treba izbjeći", zaključuju Španjolci.

Jakosne skupine za ždrijeb koji će se održati 2. prosinca izgledaju ovako:

Prva: Njemačka, Portugal, Francuska, Španjolska, Belgija i Engleska

Druga: Turska, Mađarska, Danska, Albanija, Austrija i Rumunjska

Treća: Hrvatska, Škotska, Slovenija, Slovačka, Češka i Nizozemska

Četvrta: Italija, Švicarska, Srbija i tri pobjednika play-offa

