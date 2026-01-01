Naši Portali
CHAMPIONSHIP

Stao niz Sergeja Jakirovića, Hull nakon šest kola upisao poraz

Hull City v Sheffield United EFL Sky Bet Championship 04/10/2025.
IMAGO/Ian Lyall/IMAGOSPORT
VL
Autor
Hina
01.01.2026.
u 19:33

Nakon što su spojili četiri pobjede i remi, poraženi su na svom MKM stadionu od Stokea sa 0-1. Gol odluke zabio je Robert Bozenik u 39. minuti.

U susretu 24. kola engleskog nogometnog Championshipa Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, je na domaćem terenu izgubio od Stokea sa 0-1. Prvi je to poraz Hulla u posljednjih šest kola.

Nakon što su spojili četiri pobjede i remi, poraženi su na svom MKM stadionu od Stokea sa 0-1. Gol odluke zabio je Robert Bozenik u 39. minuti.

Slovački reprezentativac je u 54. minuti napustio teren zbog ozljede ramena, zbog čega je nadoknada trajala čak 17 minuta.

Domaćin je imao nekoliko prilika za izjednačenje, dva puta su igrači Sergeja Jakirovića pogađali okvir gola, pri čemu Kasey Palmer u 98. minuti.

Hull je pao za jedno mjesto, sada je peti sa 41 bodom. Vodi Coventry sa 52 boda, drugi je Ipswich sa 44 boda, Middlesbrough ima 43 boda, a ispred Hulla je i Warford sa 41 bodom.

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode direktno u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravati za još jednu kartu za Premier ligu.
Ključne riječi
Hull City Sergej Jakirović

