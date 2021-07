Španjolska je zabila najviše golova, ima najveći posjed lopte i postotak točnih dodavanja

Ako je netko lijepo iznenadio nogometni svijet na ovom Euru, to je onda Italija. Možda je svima i nedostajala jer na SP-u 2018. nismo je gledali. Momčad trenera Mancinija igra sjajno cijelo ovo prvenstvo. A na putu do finala stoji joj Španjolska. Utakmica polufinala na Wembleyu (21 sat) bit će više nego zanimljiva jer furija je na ovom EP-u zabila 12 golova, najviše od svih. Odmah iza nje je baš njen protivnik Italija s 11. Španjolci imaju i najveći posjed lopte (67,2 posto), a i najveći postotak točnih dodavanja (89,4 posto) kao i mladog aduta Pedrija koji najviše trči. Na Euru je pretrčao čak 61,5 kilometara. No azzurri ne očajavaju.

– Španjolska igra 4-3-3, dok smo mi dinamičniji na terenu. Mijenjamo pozicije i uloge u fazi napada i obrane. Gotovo da imamo iste ideologije, zadržavanje posjeda lopte, visok pritisak, pokušavanje dominacije nad protivnikom – kaže Federico Chiesa.

Talijanski nogomet zasniva se na posjedu s trojicom tehnički vještih veznih igrača poput Verrattija, Jorginha i Barelle koji će zasigurno raditi probleme Španjolcima.

– U polufinale moramo ući svježi, samopouzdani i uz- dignute glave. Moramo sada osvojiti Euro – kaže vratar furije Unai Simón.

Recimo da Talijani neće moći računati na ozlijeđenog Spinazzolu, a Španjolci na Sarabiju.

Lagao bi onaj tko bi rekao da ga ne zanima može li Enriqueova momčad zaustaviti dečke s Apenina jer Italija je u naletu i već je 33 utakmice bez poraza. Posljednji poraz upisala je u rujnu 2018. godine u Lisabonu od Portugala. Belgija ih nije uspjela zaustaviti. Hoće li Španjolska?

Recimo i da su Englezi apsolutni favoriti za naslov prvaka prema kladionicama. Na Southgateovu momčad koeficijent je 2.50, na Italiju 3.30, na Španjolsku 4, a na Dansku ogromnih 12.

