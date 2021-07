Real želi da Modrić prestane igrati za Hrvatsku: Evo što je Luka odgovorio kraljevskom klubu

Luka Modrić nakon nastupa na Europskom prvenstvu na kojem je hrvatska izgubila u osmini finala od Španjolske (3:5) nije jasno obznanio kakvi su mu planovi vezano za reprezentaciju. A prema pisanju španjolske Marce, u njegovu klubu, Realu, nadaju se kako 35-godišnji veznjak više neće odjenuti dres sa crveno-bijelim kvadratićima.

- Luka Modrić debitirao je za Hrvatsku 2006., sa samo 20 godina. Danas mu je 35 i nedodirljivi je vođa Balkanaca, koje je vodio do najvećeg uspjeha u povijesti, svjetskog srebra 2018. Njegova posvećenost Hrvatskoj je neupitna i cilj mu je bio da prestane igrati za reprezentaciju nakon SP-a 2022. - piše Marca.

A nakon Eura od njemačke reprezentacije oprostio se Toni Kroos (31) kako bi se posvetio igranju za Real u preostale dvije ugovorene godine. U madridskom klubu nadaju se pak da će isti potez povući i Modrić.

- Međutim, Lukina situacija je specifična. Produljio je ugovor s Realom do ljeta 2022., a SP je pola godine kasnije. Veliko je pitanje što će Modrić raditi tih šest mjeseci od predviđenog kraja karijere do SP-a na kojem se planirao oprostiti od Hrvatske. Nemali je broj onih u Realu koji su tražili od Modrića da odustane od ispunjavanja domoljubnih dužnosti, ali on ni ne pomišlja na to. Za pravo mu daje to što je pokazao da istovremeno igra sjajno za Real - navodi Marca.

Video: Profil igrača - Luka Modrić