GLAVNI JE KANDIDAT

Španjolci pišu: Naš proslavljeni trener vraća se na klupu jakog europskog kluba?

Zagreb: Turkish Airlines Euroliga, skupina B, 5. kolo, KK Cedevita - Laboral Kutxa
Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović (61) glavni je kandidat za preuzimanje petoplasirane momčadi španjolskog prvenstva Baskonije, izvijestile su u subotu novine Marca

Baskonia je pod vodstvom talijanskog trenera Paola Galbiatija osvojila u veljači španjolski Kup, što joj je prvi trofej nakon 2009., ali Baski navodno traže novog trenera.

"Unatoč osvojenom Kupu kralja i dobrom odnosu s igračima i navijačima, talijanskom treneru pozicija uopće nije sigurna. Zapravo, klub već neko vrijeme traži njegovu zamjenu, a najbolje pozicioniran je stari poznanik: Velimir Perasović", izvijestila je Marca pozvavši se na neimenovani izvor.

Perasović, koji od 2021. vodi ruski UNICS Kazan, već je u tri navrata bio trener Baskonije. Na njenoj klupi je sjedio od 2005. do 2007., pa od 2015. do 2016. te opet od 2018. do 2019. Perasović je bio i njen igrač od 1993. do 1997. U subotu nije bio dostupan Hini za komentar.

Baskonia će u srijedu gostovati kod vodeće momčadi prvenstva Real Madrida, za koji igra hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Do kraja su ostala još dva kola, a onda počinje doigravanje u kojem sudjeluje prvih osam momčadi na ljestvici.
