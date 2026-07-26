Hezonja se vraća u NBA: hrvatski reprezentativac postigao dogovor s Clevelandom

Mario Hezonja vraća se na NBA parkete. Hrvatski košarkaš dogovorio je suradnju s Cleveland Cavaliersima, a prema informacijama američkih medija potpisat će jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara.

Vijest o dogovoru prvi je objavio poznati insajder Shams Charania s ESPN-a, a potvrda je stigla i iz Hezonjine agencije Excel Sports Management, koju je zastupao Michael Tellem.

Hezonja -- the No. 5 pick in the 2015 draft -- receives an opportunity to revitalize his NBA career entering his 6th season in the league after last playing in 2019-20, and is set to play a key wing role for the Eastern conference finalists. Hezonja received strong interest to… https://t.co/XRfrmR5h7d — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Cavsi su u Hezonji pronašli pojačanje koje bi im trebalo donijeti dodatnu širinu i iskustvo, posebno nakon što tijekom prijelaznog roka nisu uspjeli realizirati povratak najveće zvijezde u povijesti kluba LeBrona Jamesa.

Za usluge hrvatskog krila zanimanje su pokazali i Golden State Warriorsi, no na kraju je izbor pao na Cleveland, koji je uspio dogovoriti njegov povratak u NBA nakon nekoliko godina provedenih u Europi.

Hezonjin novi angažman imat će posljedice i za hrvatsku reprezentaciju. Zbog obveza u NBA ligi neće moći nastupiti u svim kvalifikacijskim susretima za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatskoj će se moći priključiti za utakmice protiv Latvije i Nizozemske u kolovozu, dok će propustiti kasnije kvalifikacijske dvoboje protiv Poljske, Nizozemske, Latvije i Poljske u studenom.

Hezonja se tako nakon europske epizode vraća na mjesto gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Podsjetimo, Dubrovčanin je u NBA-u već nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.