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SLUŽBENO

Hezonja se vraća u NBA: hrvatski reprezentativac postigao dogovor s Clevelandom

Euroleague - Semi Final - Valencia Basket v Real Madrid
LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
26.07.2026.
u 21:00
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Mario Hezonja ponovno će zaigrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Hrvatski reprezentativac postigao je dogovor s Cleveland Cavaliersima

Mario Hezonja vraća se na NBA parkete. Hrvatski košarkaš dogovorio je suradnju s Cleveland Cavaliersima, a prema informacijama američkih medija potpisat će jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara.

Vijest o dogovoru prvi je objavio poznati insajder Shams Charania s ESPN-a, a potvrda je stigla i iz Hezonjine agencije Excel Sports Management, koju je zastupao Michael Tellem.

Cavsi su u Hezonji pronašli pojačanje koje bi im trebalo donijeti dodatnu širinu i iskustvo, posebno nakon što tijekom prijelaznog roka nisu uspjeli realizirati povratak najveće zvijezde u povijesti kluba LeBrona Jamesa.

Za usluge hrvatskog krila zanimanje su pokazali i Golden State Warriorsi, no na kraju je izbor pao na Cleveland, koji je uspio dogovoriti njegov povratak u NBA nakon nekoliko godina provedenih u Europi.

Hezonjin novi angažman imat će posljedice i za hrvatsku reprezentaciju. Zbog obveza u NBA ligi neće moći nastupiti u svim kvalifikacijskim susretima za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatskoj će se moći priključiti za utakmice protiv Latvije i Nizozemske u kolovozu, dok će propustiti kasnije kvalifikacijske dvoboje protiv Poljske, Nizozemske, Latvije i Poljske u studenom.

Hezonja se tako nakon europske epizode vraća na mjesto gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Podsjetimo, Dubrovčanin je u NBA-u već nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.
Ključne riječi
Cleveland Cavaliers Euroliga nba Mario Hezonja

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