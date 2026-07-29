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ZAPELO JE

Blokiran prelazak Marija Hezonja u NBA? Pojavio se spor

storyeditor/2025-04-06/HezonjaAsvel1_pxl_spo_060425.jpg
Gustavo Valiente/XINHUA
VL
Autor
Hina
29.07.2026.
u 12:37
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Tek nakon raspleta oko budućnosti LeBrona Jamesa, tržište NBA igrača ponovno se pokrenulo, a Cleveland je tada intenzivirao pregovore s hrvatskim krilnim igračem.

Odlazak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje iz Real Madrida u NBA momčad Cleveland Cavaliers nije službeno potvrđen zbog spora oko raskida ugovora sa španjolskim klubom, izvijestile su u srijedu španjolske novine Marca i AS pozivajući se na informacije američkih novinara.

Prema američkom novinaru Marcu Steinu, Cleveland još nije formalizirao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara, iako je dogovor između kluba i 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca postignut. Cavaliersi, kako navodi Stein, rade na potrebnim koracima kako bi riješili nastalu situaciju.

Problem proizlazi iz načina na koji Hezonja pokušava napustiti europskog doprvaka Real Madrid. Prema ugovoru je do 20. srpnja imao pravo aktivirati izlaznu klauzulu za odlazak u NBA i uplatiti 850.000 eura odštete. Iako je obavijestio klub da namjerava iskoristiti tu mogućnost, taj iznos nije uplatio. U trenutku isteka roka nije imao zajamčen ugovor s nijednom NBA momčadi.

Tek nakon raspleta oko budućnosti LeBrona Jamesa, tržište NBA igrača ponovno se pokrenulo, a Cleveland je tada intenzivirao pregovore s hrvatskim krilnim igračem.

Real Madrid, koji Hezonju i dalje vodi kao svog igrača na službenim internetskim stranicama, sumnja da je odlazak u NBA poslužio kao način za lakši povratak u Europu i prelazak u drugi euroligaški klub. Grčki portal Sport24 objavio je kako postoji mogućnost da Cavaliersi nakon potpisa odmah otpuste Hezonju, čime bi postao slobodan igrač.

NBA je, međutim, upozorila da bi svaka franšiza koja bi namjerno potpisala ugovor s igračem samo kako bi ga odmah oslobodila i omogućila mu odlazak u Europu mogla biti predmet istrage i sankcija.

Prema pisanju španjolskih medija, postoji nekoliko mogućih rješenja. Real Madrid bi mogao prihvatiti odlazak za iznos predviđen izlaznom klauzulom ili s Hezonjom dogovoriti novi model raskida ugovora. Navode i da je igračev zastupnik ponudio veću odštetu od prvotno ugovorenog iznosa, dok je madridski klub zauzvrat zatražio zadržavanje Hezonjinih prava za Europu, čime bi spriječio njegov neposredan prelazak u drugog euroligaša.

Kao krajnju mogućnost, Hezonjin pravni tim bi mogao zatražiti raskid ugovora sudskim putem. Hezonja, proglašen prije dva mjeseca najboljim (MVP) igračem ligaškog dijela španjolskog prvenstva, ima ugovor s Real Madridom do ljeta 2029.
Ključne riječi
Cleveland Cavaliers Mario Hezonja

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