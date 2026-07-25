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Je li riješena nepoznanica?

Menadžer Ražnatović sugerira da Mario Hezonja ide među "Konjanike" iz Clevelanda

PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
25.07.2026.
u 13:33
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Dubrovačka Republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vijekovi su prošli stvari su se mijenjale i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički..., figurativno se izrazio Miško Ražnatović na svom X profilu

Tko prati prozni izričaj najpoznatijeg europskog košarkaškog menadžera Miška Ražnatovića, i tko pomalo čita između redaka, zaključit će da je Mario Hezonja pristupio Cleveland Cavaliersima. Ako se tumači značaj riječi "cavaliers" (jahači, vitezovi) onda se to može iščitati iz ovih riječi Hezonjina poslovnog zastupnika.

- Dubrovačka Republika i njeni žitelji su odvajkada bili poznati po trgovačkom mentalitetu. Vjekovi su prošli stvari su se mijenjale i sada je taj mentalitet nekako postao viteški, konjanički...

Dok su se vodili razgovori s Real Madridom oko Marijeva izlaska iz kluba i oko toga je li odšteta od 850.000 USD uplaćena na vrijeme ili nije, Ražnatović se nije oglašavao. A sad se oglasio figurativno i dao naslutiti da je stvar dogovorena ili je vrlo blizu dogovora.

Po ovome što nam sugerira Ražnatović zavrzlama s Realom je riješena, ili će to biti, i Mario Hezonja će se vratiti u NBA ligu. A to je teritorij na kojem je za njega ovo ljeta zavladalo veliko zanimanje. Ponajprije od klubova koji su planirali dovesti LeBrona Jamesa (koji je otišao u Sixerse) pa u tome nisu uspjeli a to su Cleveland Cavaliersi, Golden State Warriorsi a potom i Miami Heat a netko od NBA kroničara spomenuo je čak i prvake New York Knickse koji nisu bili u igri za "Kralja Jamesa" ali im je bio zanimljiv "Super Mario".

Ako je postao zgotovljen onda su se u Cavsima između Jonathana Kuminge i Marija Hezonje odlučili za Hrvata kao za igrača koji će zamijeniti otišlog krilnog igrača Deana Wadea.


 

Ključne riječi
NBA liga Cleveland Cavaliers Mario Hezonja

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