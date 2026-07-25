Trump: 'LeBron James je možda rasist, a Jordan mi je prijatelj s kojim igram golf'

Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući održanoj u petak, novinar Fox Newsa Peter Doocy spomenuo je da LeBron James namjerava potpisati za Philadelphia 76erse a nastavno na to pitao je američkog predsjednika tko je najbolji ikad, Michael Jordan ili LeBron James.

Na to pitanje Donald Trump odgovorio je na pomalo bizaran način:

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- Michael Jordan mi je prijatelj, igram golf s njim. On je stvarno dobar tip. Mislim da je LeBron, možda je rasist, a možda ne voli Trumpa. Ne znam. Volim samo ljude koji vole mene, pa bih rekao Michael Jordan bez ikakve sumnje.

Korijene te netrpeljivosti valja potražiti u tome za koga je LeBron glasovao na trima posljednjim izborima za američkog predsjednika. Godine 2016. glasovao je za Hillary Clinton, 2020. za Joea Bidena i 2024. za Kamalu Harris. Osim toga, kritizirao je Trumpa nakon što je ovaj povukao poziv Golden State Warriorsima u Bijelu kuću 2017., nakon što je najbolji igrač "Ratnika" iz San Francisca Stephen Curry izjavio da bi odbio posjet.

Inače, ovaj 41-godišnjak je tijekom karijere osvojio četiri NBA naslova i sprema se za svoju 24. sezonu, ovaj put u dresu Philadelphia Sixersa koji su svoj posljednji NBA naslov osvojili još davne 1983. godine.