Trump: 'LeBron James je možda rasist, a Jordan mi je prijatelj s kojim igram golf'

Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući održanoj u petak, novinar Fox Newsa Peter Doocy spomenuo je da LeBron James namjerava potpisati za Philadelphia 76erse a nastavno na to pitao je američkog predsjednika tko je najbolji ikad, Michael Jordan ili LeBron James.
Na to pitanje Donald Trump odgovorio je na pomalo bizaran način:Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke
- Michael Jordan mi je prijatelj, igram golf s njim. On je stvarno dobar tip. Mislim da je LeBron, možda je rasist, a možda ne voli Trumpa. Ne znam. Volim samo ljude koji vole mene, pa bih rekao Michael Jordan bez ikakve sumnje.
Korijene te netrpeljivosti valja potražiti u tome za koga je LeBron glasovao na trima posljednjim izborima za američkog predsjednika. Godine 2016. glasovao je za Hillary Clinton, 2020. za Joea Bidena i 2024. za Kamalu Harris. Osim toga, kritizirao je Trumpa nakon što je ovaj povukao poziv Golden State Warriorsima u Bijelu kuću 2017., nakon što je najbolji igrač "Ratnika" iz San Francisca Stephen Curry izjavio da bi odbio posjet.
Inače, ovaj 41-godišnjak je tijekom karijere osvojio četiri NBA naslova i sprema se za svoju 24. sezonu, ovaj put u dresu Philadelphia Sixersa koji su svoj posljednji NBA naslov osvojili još davne 1983. godine.
Trumpizacija se na primjeru Michaela Jordana i LeBrona Jamesa vidi u tome što se pitanje o tome tko je bolji košarkaš pretvara u pitanje osobne lojalnosti. Trump ne uspoređuje njihove sportske rezultate, nego ističe da je Jordan njegov prijatelj i da igra golf s njim, dok za LeBrona sugerira da je možda rasist ili da možda ne voli Trumpa. Time se sportski kriterij zamjenjuje kriterijem „tko je uz mene, a tko protiv mene“. Rečenica „volim samo ljude koji vole mene“ posebno jasno pokazuje takav način razmišljanja, u kojem osobni odnos postaje važniji od činjenica i objektivnih kriterija. Upravo je to širi smisao trumpizacije: protivnik se ne pobjeđuje argumentom, nego se dovodi u pitanje njegov karakter i pripadnost „našoj“ strani.