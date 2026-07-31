Nakon 16 godina Hrvatska bez Sandre na EP-u, Sara Kolak jedina nada za medalju

Izbornik hrvatske atletske reprezentacije Damir Bošnjak odredio je reprezentaciju koja će od 10. do 17. kolovoza nastupiti na seniorskom Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Hrvatske boje branit će atletičarke Veronika Drljačić (400 m), Nina Vuković (800 m), Natalija Švenda (400 m prepone), Magdalena Perić i Paola Borović (obje troskok), Marija Tolj (disk), Sara Kolak i Vita Barbić (obje koplje) te Jana Koščak (sedmoboj).

Kod atletičara će nastupiti Karlo Marciuš (200 m), Marino Bloudek (800 m), Bruno Belčić (3000 m zapreke), Filip Pravdica i Marko Čeko (obojica dalj), Ivan Geronimo Šerić (motka) te Matija Gregurić (kladivo).

Prvi put od 2010. godine na Europskom prvenstvu neće biti Sandre Elkasević, koja je ove sezone uzela natjecateljsku stanku. Sandra bi u Birminghamu napadala osmu uzastopnu zlatnu medalju. Naime, nepobjediva je na europskim prvenstvima još od 2010. godine.

Hrvatska atletika prvi je put na seniorskom Europskom prvenstvu nastupila 1994. godine u Helsinkiju. Do danas smo osvojili ukupno 15 medalja – devet zlatnih, tri srebrne i tri brončane.

Prvu medalju osvojili smo upravo 1994. godine, kada je Branko Zorko bio brončani na 1500 metara.

Najviše medalja osvojili smo na Europskom prvenstvu u Münchenu 2022. godine. Sandra Elkasević tada je osvojila zlato u bacanju diska, Filip Mihaljević zlato u bacanju kugle, dok je Matea Parlov Koštro bila srebrna u maratonu.

Na posljednjem Europskom prvenstvu u Rimu hrvatska je atletika osvojila dvije medalje – zlato Sandre Elkasević u bacanju diska i srebro Filipa Mihaljevića u bacanju kugle.

U Birminghamu bi se tako moglo dogoditi da Hrvatska prvi put nakon 16 godina ostane bez medalje na seniorskom Europskom prvenstvu. Naime, u Birmingham ne putuje nijedan atletičar ili atletičarka koji se prema trenutačnim rezultatima može svrstati među izrazite favorite za medalju.

Na rang-listama najboljih europskih atletičara i atletičarki među prvih pet trenutačno je samo Sara Kolak, koja ima četvrti najbolji hitac sezone u bacanju koplja. Upravo je Kolak jedan od naših tihih favorita za medalju. Sara već ima europsku medalju – 2018. godine u Berlinu osvojila je broncu. U Birminghamu bi joj još jedan plasman na postolje bio veliko ostvarenje.

Veliki uspjeh bio bi i plasman u finale, a njemu se nadaju Marino Bloudek na 800 metara, Filip Pravdica u skoku u dalj, Marija Tolj u bacanju diska i Matija Gregurić u bacanju kladiva.

Bit će zanimljivo pratiti i prvi veliki seniorski nastup Jane Koščak, koja će se u Birminghamu okušati u sedmoboju. Mlada hrvatska atletičarka posljednjih je godina privukla veliku pozornost svojim rezultatima, a Europsko prvenstvo bit će joj važan korak prema seniorskoj konkurenciji.