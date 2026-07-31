Kćer slavne osobe i milijunaša je beskućnica: Moli za hranu i sklonište, a njega to ne zanima

Bivši najbolji svjetski tenisač Ilija Nastase (80) odrekao se svoje kćeri Charlotte, koja je beskućnica u Sjedinjenim Državama i putem društvenih mreža moli prijatelje za hranu i sklonište.

Slavni Rumunj, koji je tijekom bogate karijere osvojio Roland Garros i US Open te zaradio milijune, prekinuo je svaki kontakt s kćeri 2021. godine. Sve se dogodilo nakon što je počela objavljivati ​​sadržaj na platformi za odrasle OnlyFans, izvještava rumunjski medij Digisport .

Nastase, član Kuće slavnih poznat po brojnim skandalima izvan terena, kaže da ga njezina teška situacija više ne pogađa te da je već uložio mnogo novca u njezin odgoj.

„Želim joj dobro zdravlje, ali je molim da prestane s ovim skandalima. Ona ide svojim putem. Pomogao sam joj kad joj je trebalo, platio sam gotovo pola milijuna eura za njezinu školarinu. Ona je sada u SAD-u, a ja sam u Rumunjskoj, više me nije briga. Svatko ima svoj život“, rekao je Nastase.

Nastase je vladao ATP ljestvicom 1973. i 1974. godine. U Međunarodnoj teniskoj kući slavnih je od 1991. godine.

Osvojio je US Open 1972. i French Open 1973., kao i tri Grand Slam naslova u parovima i dva naslova u mješovitim parovima.