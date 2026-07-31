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PREKINUO KONTAKT

Kćer slavne osobe i milijunaša je beskućnica: Moli za hranu i sklonište, a njega to ne zanima

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 10:54
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Slavni Rumunj, koji je tijekom bogate karijere osvojio Roland Garros i US Open te zaradio milijune, prekinuo je svaki kontakt s kćeri 2021. godine. Sve se dogodilo nakon što je počela objavljivati ​​sadržaj na platformi za odrasle OnlyFans

Bivši najbolji svjetski tenisač Ilija Nastase (80) odrekao se svoje kćeri Charlotte, koja je beskućnica u Sjedinjenim Državama i putem društvenih mreža moli prijatelje za hranu i sklonište. 

Slavni Rumunj, koji je tijekom bogate karijere osvojio Roland Garros i US Open te zaradio milijune, prekinuo je svaki kontakt s kćeri 2021. godine. Sve se dogodilo nakon što je počela objavljivati ​​sadržaj na platformi za odrasle OnlyFans, izvještava rumunjski medij Digisport .

Nastase, član Kuće slavnih poznat po brojnim skandalima izvan terena, kaže da ga njezina teška situacija više ne pogađa te da je već uložio mnogo novca u njezin odgoj.

„Želim joj dobro zdravlje, ali je molim da prestane s ovim skandalima. Ona ide svojim putem. Pomogao sam joj kad joj je trebalo, platio sam gotovo pola milijuna eura za njezinu školarinu. Ona je sada u SAD-u, a ja sam u Rumunjskoj, više me nije briga. Svatko ima svoj život“, rekao je Nastase.

Nastase je vladao ATP ljestvicom 1973. i 1974. godine. U Međunarodnoj teniskoj kući slavnih je od 1991. godine.

Osvojio je US Open 1972. i French Open 1973., kao i tri Grand Slam naslova u parovima i dva naslova u mješovitim parovima.

Primorac čestitao Varvodiću
Ključne riječi
Sjedinjene Američke Države Rumunjska ATP tenis Ilie Nastase

Komentara 3

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Avatar Provokator1
Provokator1
12:29 31.07.2026.

zbog čega se gleda na postupanje oca kao na nešto loše ?

SR
SreleNg
16:53 31.07.2026.

Piše na fotografiji da mu je to posvojena kći...na kraju ispada da je to obična jeftina k...a. I šta je on trebao uraditi? Svatko pokušava biti novinar, zaista. Dno dna

Avatar Podanak
Podanak
14:14 31.07.2026.

A zašto bi to nas trebalo zanimati?

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