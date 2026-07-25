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U-18 EURO

Hrvatska odlično otvorila Europsko prvenstvo kojem je domaćin: Norveška je teško stradala

Šibenik: Prijateljska košarkaška utakmica U-16 Hrvatska-Slovenija
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 19:55
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Čak devetorica hrvatskih igrača postigla su najmanje osam poena, a u strijelce se upisalo svih 12 igrača

Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija na najbolji je način otvorila EuroBasket divizije B kojemu je domaćin, u prvoj utakmici u skupini A u Rijeci naši su juniori uvjerljivo svladali Norvešku sa 107-60 (26-9, 30-15, 24-22, 27-14).

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić sa 14 poena, Patrik Dorotić dodao je 12. Čak devetorica hrvatskih igrača postigla su najmanje osam poena, a u strijelce se upisalo svih 12 igrača.

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Hrvatsku već u nedjelju očekuje nova utakmica skupine A, protiv Švicarske u 18 sati u Sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su u dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom i u napetoj završnici od Crne Gore 64-62.
Ključne riječi
Norveška Europsko prvenstvo hrvatska juniorska košarkaška reprezentacija

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