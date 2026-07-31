U stravičnoj prometnoj nesreći poginuo član druge momčadi Dinama, više osoba teško ozlijeđeno

Rumunjsku je u petak ujutro šokirala teška prometna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe, među se nalazio i član stručnog stožera druge momčadi Dinama iz Bukurešta. Više osoba zadobilo je teške ozljede prilikom tragičnog događaja...

Nesreća se dogodila u gradu Câmpulungu, kada je kombi koji je prevozio drugu momčad Dinama izletio s ceste i udario u stablo. Život je izgubio Constantin Covaciu, član stručnog stožera druge momčadi bukureštanskog kluba, kao i vozač kombija. Rumunjski mediji javljaju da je u vozilu bilo ukupno 16 članova kluba koji su putovali prema stadionu na jutarnji trening.

U nesreći je također ozlijeđeno više osoba, a dramatično je bilo spašavanje trenera Adriana Ropotana, kojeg su vatrogasci dugo izvlačili iz uništenog vozila. Prema zadnjim informacijama, njegovo stanje više nije životno ugroženo. Druga momčad Dinama trenutačno se nalazi na pripremama u Câmpulungu, a tragedija je šokirala rumunjsku sportsku javnost.

Prema prvim informacijama koje prenose Rumunji, vozač kombija je tijekom vožnje doživio srčani udar, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom, koje je izletjelo s ceste i zabilo se u stablo.