Izbornik Mijatović: Hezi je na vrhuncu svojih igračkih moći i mjesto mu je u NBA ligi

Nakon pet i pol uspješnih europskih sezona, Mario Hezonja odlučio je vratiti se tamo gdje nije ostvario sve snove. Odlučio si je pružiti drugu NBA priliku jer u prvoj nije imao sreće s klubovima, povjerenjem trenera a određenu ulogu je zacijelo igrala i njegova tadašnja (ne)zrelost.

Jer, u najjače svjetsko klupsko natjecanje stigao je kao vrlo perspektivni 20-godišnjak, kao peti izbor NBA drafta te 2015. godine, ali se nije uspio nametnuti do statusa kakav je on očekivao. Štoviše, klub koji ga je draftirao (Orlando) nije aktivirao opciju četvrte godine pa je Mario to ljeto potpisao jednogodišnji ugovor s New Yorkom vrijedan 6,5 milijuna USD.

Nakon toga uslijedio je i jednogodišnji ugovor s Portlandom koji se za tu sezonu obvezao na 3,7 milijuna ali je u drugom mjesecu nove sezone razmijenjen u Memphis Grizzliese koji su ga, dvadesetak dana kasnije, učinili slobodnim igračem.

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Nakon dvomjesečne pauze i svojevrsne krize identiteta, Mario je odlučio vratiti se u Europu gdje je odigrao pola sezone za Panathinaikos. Krajem srpnja 2021. godine, Mario je potpisao za ruskog euroligaša Unics iz Kazanja gdje ga je dočekao hrvatski trener Velimir Perasović koji ga je oslobodio stege i pustio da na parketu bude ono što jest. A takav Hezonja nije prošao nezapaženo i kod najvećih pa ga je u ljeto 2022. angažirao veliki Real Madrid u kojem je proveo četiri sezone.

Braneći bolje "kraljevskog kluba", Mario se nametnuo kao jedan od najboljih euroligaških igrača a s Realom je bio i prvak Europe (2023.). U posljednjoj sezoni, pod ravnanjem trenera Scariola, Hezi je izabran za najboljeg igrača španjolskog prvenstva no i unatoč tome, i statusu u momčadi, odlučio je otići iz kluba koji za koji je bio vezan sve do 2029. godine.

A da se dogodilo nešto što ga je potaknulo da ode iz sigurnosti najvećeg europskog kluba, dokaz je i taj da je Hezonja sam platio odštetu od 850.000 dolara u vjeri da će pronaći NBA klub koji će ga udomiti. A više je klubova koji su ga mjerkali još prošlo ljeto jer im se sviđa ovaj sazreli Hezonja koji može igrati više pozicija.

Čim je Mario promijenio menadžera i angažirao Miška Ražnatovića bilo je jasno da se nešto događa. Na vrhuncu svoje karijere, u takozvanom "prime timeu", angažirao je najjačeg europskog menadžera da mu osigura što bolje uvjete za nastavak karijere. A gdje će on biti to ćemo tek saznati.

Po objavi da koristi izlaznu klauzulu za NBA klub, i da tim činom raskida ugovor s Realom, počelo se šuškati da će igrati za Minnesotu Timberwolves no potvrda je stigla iz jednog drugog kluba, iz Cleveland Cavaliersa. Nakon što je LeBron James odlučio "preseliti svoj talent" i godine u Philadelphiju, svi klubovi koji su trebali igrača na toj poziciji tri-četiri, krenuli su u akciju.

Za Hezija se zanimao i Steve Kerr, trener Golden State Warriorsa, jer su mu Jimmy Butler i Moses Moody izvan stroja no Hezonja se odlučio za "Konjanike" ih Ohija (Cleveland Cavaliers). A činjenica da je pristao za jednak, a kad se oduzmu porezi i manji, ugovor nego što bi ga imao u Realu samo govori koliko je Mario motiviran da se dokaže na NBA parketima.

- Sa svojom fizičkom snagom u izolacijskoj ligi kao što je NBA Mario ne bi smio imati problema. Osim što je u NBA ligi širi teren tamo je i više prostora zbog pravila tri sekunde u obrani - kazao je hrvatski izbornik Tomislav Mijatović još i prije no što je Hezonja izabrao klub i potom naglasio:

- Mario je posljednjih sezona bio jedan od najpotentnijih košarkaša Eurolige i kao takav je i igrač za najveću scenu. On je na vrhuncu svojih igračkih moći i sasvim je sportski da krene za novim izazovom u ligi u kojoj svojedobno nije dobio pravu priliku. A zacijelo se jednog dana, u sportskoj mirovini, ne želi pitati "što bi bilo da sam ponovo pokušao a nisam".

Slično je tih dana zborio i sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza Krunoslav Simon.

- Ako je to bio njegov san da još jednom pokuša u NBA ligi ja ga u tome podržavam. On je jedan od najboljih košarkaša Eurolige i kao takav ima što reći u NBA ligi. Za našu reprezentaciju to nije sretna okolnost no on mora slijediti svoj san. Bitno je samo da odabere momčad u kojoj neće biti igrač koji popunjava broj a u Americi zna ne biti onako kako je na papiru, kako je obećano.

Osvrnuo se Kruno i na činjenicu da je Hezonja, kako se priča, sam platio svoj izlaz iz Reala i da je pristao na ugovor od 2,8 milijuna dolara što je, kada se oduzmu svi američki porezi, slično onome što je imao u dosadašnjem klubu.

- To je dokaz njegova samopouzdanja i hrabrosti. Malo igrača bi se odreklo zajamčenih novaca i zato mu skidam kapu.

Hezonja je očito igrač od poteza i izvan parketa. A jedan takav je bio onaj dolazak na utakmicu protiv Njemačke nakon noćnog leta iz Madrida gdje je večer prije igrao za svoj Real.

- On je tada napravio raritetnu stvar i zadužio reprezentaciju i Savez.

Svjestan je Simon da Hezijev NBA angažman znači da ga reprezentacija neće imati u studenom i veljači i da su s time još značajnije ove dvije utakmice u kolovozu protiv Letonije i Nizozemske.

- Ne bojim se ja utakmica u zimskim kvalifikacijskim prozorima jer imamo širu bazu, dosta igrača koji su pokazali da su spravom pozivani u reprezentaciju. Jest, bit ćemo tada slabiji za naša tri igrača, Zupca, Matkovića i evo Hezonje, no i dalje imamo dobru momčad i ja u tu momčad vjerujem, čak i da se poskliznemo u kolovozu.

Inače, iza Hezonje je 330 NBA utakmica odigranih u majici Orlando Magica, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa iz čega je izašao s prosjekom od 18 i pol igranih minuta te 6,9 koševa i 3,1 skoka po utakmici. No, ovo je sada igrač vrijedan puno više minuta i većeg trenerskog povjerenja što je dokazao i igrajući za Real i hrvatsku reprezentaciju.

Koliko će hrvatski reprezentativac još odigrati NBA utakmica ostaje nam za vidjeti a kakva vremena živimo sve je moguće pa i to da Super Marija jednog dana ugledamo opet u dresu nekog euroligaša.