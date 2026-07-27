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POTPISAO UGOVOR

LeBron James će u Sixersima nositi broj 23

NBA: All Star Game-Team Lebron vs Team Durant
Dale Zanine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 23:45
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"Jedva čekam vidjeti LeBrona uz Jaylena Browna, VJ Edgecombea, Joela Embiida, Tyresea Maxeyja i našu talentiranu momčad, dok ćemo raditi na tome da u Philadelphiju donesemo naslov", rekao je generalni direktor Sixersa Josh Harris u priopćenju za javnost.

LeBron James će nositi broj 23 na dresu Philadelphia 76ersa, priopćila je ova momčad u ponedjeljak kada je službeno objavila potpisivanje ugovora s najboljim strijelcem NBA lige svih vremena.

Sixersi su na svojim društvenim mrežama objavili fotografiju Jamesovog plavog dresa kako visi u ormariću zajedno s krunom kojom su iskazali poštovanje prema njegovom nadimku "Kralj James". Istodobno je uvršten i na igrački popis momčadi na službenom mrežnom portalu Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam milijuna američkih dolara.

"Jedva čekam vidjeti LeBrona uz Jaylena Browna, VJ Edgecombea, Joela Embiida, Tyresea Maxeyja i našu talentiranu momčad, dok ćemo raditi na tome da u Philadelphiju donesemo naslov", rekao je generalni direktor Sixersa Josh Harris u priopćenju za javnost.

"LeBronu i njegovoj obitelji: zahvalni smo što ste odabrali 76erse i veselimo se sljedećem poglavlju vaše legendarne karijere. Dobrodošli u 76erse!"

James je prošlog petka objavio je svoju odluku da se pridruži Philadelphiji, a 41-godišnji košarkaš će sada će pokušati postati prvi igrač koji je osvojio naslov NBA prvaka s četiri različite momčadi, nakon što je prva dva osvojio s ​​Miami Heatom te još po jedan u Cleveland Cavaliersima i Los Angeles Lakersima.

Četverostruki najkorisniji igrač NBA lige (MVP), tijekom svoje profesionalne karijere je na dresovima nosio brojeve 23 i 6, a posljednjih osam sezona je proveo u Lakersima, vodeći ih do naslova 2020.

Objavljujući ono što je nazvao svojom "posljednjom odlukom", James je rekao da je odlučio potpisati za Philadelphiju jer je osjećao da ih može učiniti šampionskom momčadi. Sixersi već 43 godine čekaju na novi NBA trofej.

"Nema sumnje da je LeBron jedan od najvećih igrača koji su ikada igrali košarku i ne postoje riječi kojima bi se izmjerio utjecaj koji će imati na ovu organizaciju“, rekao je predsjednik košarkaških operacija Sixersa Mike Gansey.
Ključne riječi
Philadelphia 76-ers LeBron James

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