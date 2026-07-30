UŽIVO OD 19 Hajduk dovršiti posao protiv Pafosa, Livaja opet završio na klupi

TRENER RIJEKE

Matjaž Kek: Moramo biti bolji nego na Rujevici, Derry City je ozbiljna momčad

– Prije svega moramo dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici. Igrači Derry Cityja već su u utakmicama protiv CSKA i protiv nas u prvom ogledu, pokazali da se radi o ozbiljnoj ekipi, taktički disciplinirana, a doma su puno opasniji.