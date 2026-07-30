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Autor
Vecernji.hr
EUROPSKA LIGA, KVALIFIKACIJE

UŽIVO OD 19 Hajduk dovršiti posao protiv Pafosa, Livaja opet završio na klupi

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Ivo Cagalj/PIXSELL
30.07.2026. u 17:05
Nogometaši Hajduka od 19 sati igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa u Limassolu. Bijeli donose prednost od 2:0 zahvaljujući pogocima Šege i Melnjaka na Poljudu pa na Cipru imaju vrlo dobru priliku izboriti plasman u treću rundu kvalifikacija gdje čeka austrijski Salzburg.
Pafos
0-0
Hajduk
2. PRETKOLO EUROPSKE LIGE, 19:00, Limassol, Cipar
TAKTIČKE POSTAVE

Evo kako će momčadi taktički izgledati.

PAFOS

Majecki, Bruno, Goldar, David Luiz, N. Ioannou, Šunjić, Quina, Guga, Biel, Jaja, Lele.

HAJDUK

Silić, Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović, Pajaziti, Pukštas, Dalisson, Melnjak, Huram, Šego.

LIVAJA NA KLUPI

Stigli su sastavi. Kao što se i očekivalo, kod Hajduka opet nema Marka Livaje, unatoč ozljedi Brajkovića. U vrhu napada ostao je Šego, a na krilo će umjesto Brajkovića mladi Huram.

BEZ BRAJKOVIĆA

Hajduk će u ovoj utakmici biti znatno oslabljen budući da se ponajbolji igrač bijelih na početku sezone Roko Brajković ozlijedio na treningu te se na njega ne može računati dulje vrijeme. S druge strane, bijeli su sinoć objavili dolazak talentiranog Marina Šotičeka koji će moći pomoći bijelima u nastavku europskog puta.

U trećoj rundi kvalifikacija čeka austrijski Salzburg. Ako Hajduk ne prođe na Cipru, igrat će treću kvalifikacijsku rundu Konferencijske lige protiv pobjednika između Žalgirisa i Dinama Tbilisija.

Bijeli su na Poljudu slavili s 2:0 protiv, na papiru, favoriziranog protivnika pa mogu i izgubiti s jednim pogotkom razlike i dalje izboriti treće pretkolo Europske lige. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je dostupan samo na kanalu Hajduk Digital TV koji se mora posebno platiti putem MAX TV-a.

Riječ je o uzvratnoj utakmici 2. pretkola Europske liga koja se igra na Cipru s početkom u 19 sati.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na druženje s hrvatskim klubovima u Europi. Pred nama je susret Pafosa i Hajduka.

Komentara 1

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MO
modovisisajteMaraschino
18:13 30.07.2026.

Ja Dinamovac kažem sretno Hajduku i pamet u glavu jer 2:0 često nije dovoljno. Treba nam koeficijent pa navijamo za sve naše hrvatske klubove.

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