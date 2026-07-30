UŽIVO OD 19 Hajduk dovršiti posao protiv Pafosa, Livaja opet završio na klupi

Evo kako će momčadi taktički izgledati.
Majecki, Bruno, Goldar, David Luiz, N. Ioannou, Šunjić, Quina, Guga, Biel, Jaja, Lele.
Silić, Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović, Pajaziti, Pukštas, Dalisson, Melnjak, Huram, Šego.
Stigli su sastavi. Kao što se i očekivalo, kod Hajduka opet nema Marka Livaje, unatoč ozljedi Brajkovića. U vrhu napada ostao je Šego, a na krilo će umjesto Brajkovića mladi Huram.
Hajduk će u ovoj utakmici biti znatno oslabljen budući da se ponajbolji igrač bijelih na početku sezone Roko Brajković ozlijedio na treningu te se na njega ne može računati dulje vrijeme. S druge strane, bijeli su sinoć objavili dolazak talentiranog Marina Šotičeka koji će moći pomoći bijelima u nastavku europskog puta.
U trećoj rundi kvalifikacija čeka austrijski Salzburg. Ako Hajduk ne prođe na Cipru, igrat će treću kvalifikacijsku rundu Konferencijske lige protiv pobjednika između Žalgirisa i Dinama Tbilisija.
Bijeli su na Poljudu slavili s 2:0 protiv, na papiru, favoriziranog protivnika pa mogu i izgubiti s jednim pogotkom razlike i dalje izboriti treće pretkolo Europske lige. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je dostupan samo na kanalu Hajduk Digital TV koji se mora posebno platiti putem MAX TV-a.
Riječ je o uzvratnoj utakmici 2. pretkola Europske liga koja se igra na Cipru s početkom u 19 sati.
Dobar dan i dobro došli na druženje s hrvatskim klubovima u Europi. Pred nama je susret Pafosa i Hajduka.
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Ja Dinamovac kažem sretno Hajduku i pamet u glavu jer 2:0 često nije dovoljno. Treba nam koeficijent pa navijamo za sve naše hrvatske klubove.