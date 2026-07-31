Nezapamćeni debakl susjeda: Nikome se nikad u povijesti ovo nije dogodilo u Europi

Crnogorski klupski nogomet doživio je pravu katastrofu u europskim natjecanjima. Ispadanjem Sutjeske u 2. pretkolu Konferencijske lige završio je nastup svih crnogorskih predstavnika, a konačna statistika zvuči grozno: deset utakmica i svih deset poraza.

Crnogorski prvak Sutjeska je u oba dvoboja izgubila od bjeloruskog Vitebska, nakon što je prethodno ispala u kvalifikacijama za Ligu prvaka od kazahstanskog Kairata.

Preostali predstavnici također nisu ostvarili bolji rezultat. Mornar je eliminirao slabašni andorski Atlètic Escaldes, Petrovac je zaustavio litavski Žalgiris, dok je Dečić ispao od latvijske Liepāje.

Prema dostupnim podacima, riječ je o povijesnom raritetu u europskim klupskim natjecanjima. Otkako se vodi ovakav sustav kvalifikacija, nijedna država nije završila europsku sezonu sa stopostotnim učinkom poraza svojih klubova.