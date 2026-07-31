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KRENULE OSTAVKE

Infantino dobio težak udarac, glavni savjetnik dao otkaz: 'Nedvosmisleno se protivim toj ideji'

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
MARK J REBILAS/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 13:34
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FIFA je predložila osnivanje podružnice vrijedne 20 milijardi dolara, nazvane FIFA Forward Enterprise (FFE), koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i drugim njezinim događajima, pri čemu bi se vanjskim ulagačima ponudio udio do 20 posto

Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, u petak je podnio ostavku s trenutnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za Svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan "lošim poslom za nogomet". Cordeiro, bivši bankar i nekadašnji potpredsjednik Američkog nogometnog saveza (U.S. Soccer Federation) objavio je svoju trenutnu ostavku, izjavivši da ne može "mirno promatrati dok FIFA razmatra prodaju udjela vlasničkih prava u Svjetskom prvenstvu”.

FIFA je predložila osnivanje podružnice vrijedne 20 milijardi dolara, nazvane FIFA Forward Enterprise (FFE), koja bi upravljala Svjetskim prvenstvom i drugim njezinim događajima, pri čemu bi se vanjskim ulagačima ponudio udio do 20 posto.

"Da budem jasan: nisam sudjelovao u izradi ovog prijedloga i nedvosmisleno mu se protivim", navodi Cordeiro u svojoj izjavi.
"To je loš posao za FIFA-ine saveze članice, loš posao za nogomet i loš posao za dugoročnu budućnost te igre."

Cordeiro je također doveo u pitanje razloge zbog kojih bi FIFA uopće razmatrala prikupljanje 4,2 milijarde dolara prodajom dijela svoje "najvrjednije imovine" kada organizacija raspolaže milijardama dolara u pričuvama i nema dugova.

Njegova ostavka dolazi u trenutku kada se 211 saveza članica FIFA-e suočava s pritiskom da donesu odluku o tom kontroverznom prijedlogu do 19. rujna.

"Sam predsjednik FIFA-e istaknuo je iznos od 15 milijardi dolara prihoda ostvarenih u razdoblju od 2022. do 2026.", dodao je Cordeiro, napominjući da FIFA već ima financijske kapacitete za pružanje dodatne potpore savezima članicama iz vlastitih postojećih resursa. "U tom kontekstu, prodaja trajnog udjela u najvrjednijoj nogometnoj imovini radi prikupljanja 4,2 milijarde dolara nema previše smisla."

Kao viši savjetnik predsjednika FIFA-e, Cordeiro je bio zadužen za "savjetovanje FIFA-e o novim strateškim inicijativama za razvoj nogometa na svim razinama".

Najavljujući njegovo imenovanje 2021. godine, Infantino je rekao: „Carlos je prava osoba koja nas može savjetovati dok moderniziramo naš regulatorni okvir i razvijamo sport na načine koji unapređuju nogomet za muškarce, žene i mlade diljem svijeta.” Cordeiro je izgradio dugogodišnju karijeru u poslovnom sektoru i globalnom investicijskom bankarstvu u Europi, na Bliskom istoku i u Africi (EMEA) te diljem Azije, savjetujući vlade i neke od najvećih svjetskih međunarodnih kompanija. Prije dolaska u Američki nogometni savez obnašao je dužnost potpredsjednika u tvrtki Goldman Sachs.

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Ključne riječi
nogomet FIFA Gianni Infantino

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