Španjolci o Modriću: 'Očitao je veliku lekciju modernom nogometu i ljubav stavio ispred svog novca svijeta'

Modrić se Realu obećao u dobru i zlu. Sad su ova druga vremena. Ostao je vjeran Realu i danoj riječi. Učinio je to usprkos ponudi od 200 milijuna eura i dolasku mlađih igrača. Modrić će sljedeće sezone definitivno igrati manje. Usprkos svemu odlučilo je do kraja ostati u Realu", napisao je AS, a hrvatskog kapetana hvali i Marca.