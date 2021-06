Španjolce mnogi vide kao favorite. Odlično - Hrvati na svome jelovniku takve najviše vole!

Hrvatska u Kopenhagenu igra jednu od svojih najznačajnijih utakmica, protiv jednoga od najuglednijih svjetskih suparnika, Španjolske, reprezentacije koja ima čak tri europska (1964., 2008., 2012.) i jedan svjetski naslov (2010.). Međutim, taj ugled i rejting suparnika teško može staviti Hrvate u poziciju autsajdera, u svjetlu činjenice kako Hrvati upravo protiv takvih, najtrofejnijih momčadi iskazuju osobit motiv i nerijetko ih senzacionalno pobjeđuju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve je počelo još 1994. godine kada je Hrvatska, s Blaževićem na klupi, nokautirala tadašnjeg svjetskog doprvaka Italiju, prethodno trostrukog svjetskog i jednostrukog europskog prvaka. Ćiro je potom s Hrvatskom nadvisio i europskog prvaka Dansku (1996.), a dvije godine kasnije i trostrukog svjetskog i trostrukog europskog prvaka Njemačku (1998.). Na istom natjecanju, SP-u 1998., Hrvatska je svladala i Nizozemsku, europskog prvaka iz 1988. godine.

Izbornik Mirko Jozić s Hrvatskom je 2002. godine svladao Italiju, Slaven Bilić dva puta Englesku (svjetskog prvaka iz 1966.), i jednom Njemačku, dok je Ante Čačić na Euru 2016. nokautirao Španjolce, u to vrijeme branitelje naslova.

I sad dolazimo do Zlatka Dalića, prvoga izbornika nakon Ćire koji ima čak četiri skalpa europskih i svjetskih prvaka: Argentince, Dance, Engleze i Španjolce, sve u povijesnoj 2018.. Što je suparnik jači, ugledniji, favoriziraniji, to je Hrvatima izazovniji. Nema ništa slađega nego kada mala Hrvatska šokira svjetskog ili europskog diva jer to onda zaglušujuće odjekne, a vatreni stječu globalnu popularnost i neslućeni publicitet.

Španjolce u privilegirani položaj stavlja i tržišna vrijednost njihove reprezentacije, procijenjene na napuhanih 915, nasuprot Hrvatske koja navodno (po Transfermarktu) vrijedi “samo” 376 milijuna eura.

Možda nismo toliko tržišno vrijedni, ali opet se imamo čime pohvaliti. Hrvati na popisu 26 igrača imaju prvake u čak osam država (Hrvatskoj, Španjolskoj, Škotskoj, Rusiji, Italiji, Turskoj, Poljskoj i Francuskoj), a Španjolci samo u dvije, Španjolskoj i Engleskoj. Na kraju, i mi i oni imamo po jednoga klupskoga europskoga prvaka, Španjolci Azpilicuetu, a Hrvati Kovačića.

Ali Španjolci nemaju ono najvrednije, nemaju Zlatnu loptu, i – nijednoga igrača Real Madrida. A Hrvati u jednome nogometnome genijalcu Modriću objedinjuju obje kategorije. I opet, Španjolce mnogi uoči susreta osmine finala vide kao favorite. Odlično – Hrvati na svome jelovniku takve obično najviše vole!