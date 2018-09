Spahija: Najmanji je problem izgubiti u predsezoni, važnije je podijeliti minute

U Zadru je večeras započeo tradicionalni predsezonski turnir euroligaša, najjači takav u Europi, ali bez sudjelovanja istoimenog domaćeg košarkaškog kluba. A KK Zadra u Višnjiku nema ne zato što nije euroligaš nego što u petak mora igrati u Laktašima i to utakmicu četvrtfinala Superkupa ABA lige protiv Cedevite.

No, zato u Višnjiku svoje (n)ovosezonske momčadi predstavljaju višestruki europski prvaci CSKA, Makabi i Olimpia Milano te Fenerbahče (jednom europski prvak) i njemački Bayern, košarkaška filijala slavnog nogometnog kluba koja planira krenuti putevima slave svog starijeg (nogometnog) brata.

Tu su još i kineski prvaci Liaoning Flying Tigers no oni s sve samo ne "leteći tigrovi". Zapravo, protiv CSKA su izgledali kao netko tko o letenju može samo sanjati (46:90) i tko je prilično bezub, čak i uz dva bivša NBA igrača . A Moskovljane i dalje predvodi zagrebački student, Grk Dimitris Itoudis. A on se rado prisjetio svojih studentskih dana (od 1989. do 1994.) i diplome na KIF-u odnosno rada u KK Zagreb za čijim gašenjem izuzetno žali.

- Jako mi je žao. U tom sam klubu proveo tri godine i pekao zanat uz Pepsija.

I u drugoj utakmici večeri gledali smo hrvatske aktere i to na klupi Makabija. Nevena Spahiju kao trenera i Nikolu Vujčića kao sportskog direktora. U zanimljivoj utakmici njihova je momčad izgubila od Olimpije Milano (75:80), no unatoč tome Makabi nam se čini sastavom (Wilbekin, Pargo, Black, Tyus, Roll, Kane...) koji za ovu sezonu ima bolju prognozu od talijanskog kluba pa je nakon utakmice Spahija kazao:

- Čestitke Milanu za pobjedu, no izgubiti u predsezonskoj utakmici zadnja je stvar koja bi nas trebala brinuti. Puno je važnije bilo podijeliti minute, a mi smo to činili jako dobro.

Zahvaljujući tom naumu dvojica najvećih izraelskih talenata, Zoosman (3 koša) i Avdija (2 asistencije) igrali su 18 i pol odnosno 10 i pol minuta.

- I utakmici s Fenerbahčeom (17:30) pristupit ćemo s istom filozofijom s time što ću u rotaciju uključiti dvojicu igrača koji su nam se posljednji priključili a to su Pargo i Black.

Inače, Makabi je bio dugogodišnja želja direktorice turnira Zdenke Zrilić, no ovo im je prvi nastup na već afirmiranom zadarskom turniru, ali su oduševljeni gostoprimstvom. Baš kao i igrači Milana čiji je trener Simone Pianigiani kazao:

- Ovo je sjajno organiziran turnir, sa vrhunskim momčadima, a lokacija je specijalna. Na moru smo. Nažalost, previše je igrača stiglo u posljednji čas, jer su igrali za svoje reprezentacije, pa razina nije onakva kakvu bih volio. Nije to ono kako ćemo svi mi izgledati za mjesec dana.