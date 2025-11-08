Sopić: Kakva Europa, pa nije dovoljno samo istrčati! Promijenit ću tu priču u Osijeku

Poraz svoje momčadi na Poljudu protiv Hajduka (0:2), komentirao je trener Osijeka, Željko Sopić.

- Čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Gledajući ovu utakmicu do isključenja Jurišića, zato je Hajduk prvi, a mi zadnji. Da ne ulazimo u detalje... Imali smo plan, ali nije jednostavno kada iz prvog udarca dobijete gol - rekao je Sopić, a potom dodao:

- Kada sam došao u Osijek znao sam koliko me posla čeka. Nije to baš jednostavno. Imamo jako mladu momčad. Svi se moramo zamisliti, od mene, igrača, uprave. Zadnji smo na ljestvici. Moramo pogledati istini u oči. Samo radom se može krenuti prema gore. Sada da ja pričam o želji i volji nema smisla kada si zadnji.

Pojasnio je Sopić zašto je Shopova uveo, pa izveo...

- Uveo sam ga na 1:0, a izveo kada smo ostali s igračem manje. Porazgovarat ću s njim, mislim da mu je sve jasno. Imate plan igre, želite zabiti gol. S igračem manje to je najlakše na dugu loptu i priključak.

Bili ste zadnji i dok ste bili u Gorici. Može li se Osijek izvući i doći blizu Europe?

- Ovo su priče koje slušam kod sebe u klubu. Kakva Europa, mi smo zadnji. Nogomet se igra za pogotke, hrabrost nije dovoljna. Potpuno sam siguran da ćemo promijeniti priču. Mislim da se glavni protagonisti moraju zapitati je li dovoljno istrčati i dati sve od sebe - kaže Sopić...