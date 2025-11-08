Hajduk igra sjajno i juri kao rijetko kada u novije doba. A sada je dobio još jedan snažan adut

Sve analize i stručne procjene u najavi utakmice Hajduka i Osijeka bile su na strani Splićana. Dakle, Hajduk je, prema očekivanjima, slavio u 13. kolu Supersport HNL-a protiv Osijeka (2:0). Hajduk nastavlja u sjajnom ritmu, opet se odvojio od Dinama i s posebnom energijom juri kao rijetko kada u novije doba. Jedna od zamisli gostujućeg trenera Željka Sopića sigurno je bila da što duže njegova momčad pokuša amortizirati napade domaćina kako bi eventualno doveli Splićane u nervozu.



Jer, uzdali su se navijači Osijeka da bi Sopić i ovaj put mogao pronaći nekakvu čudesnu formulu s momčadi koja zadnjih tjedana proživljava veliku krizu. Zagrebački trener je, naime, u šest zadnjih utakmica kao trener, triput pobjeđivao Hajduk. Uspjelo mu je to svojedobno s Rijekom, no doživio je Sopić drugi trenerski poraz protiv Hajduka. Energija koju su pokazali Splićani bila je jednostavno presnažna, pa je osnovni Sopićev plan pao u vodu već u petoj minuti.