KOMENTAR UTAKMICE

Hajduk igra sjajno i juri kao rijetko kada u novije doba. A sada je dobio još jedan snažan adut

Autor
Željko Janković
08.11.2025.
u 19:50

Bijeli su u nizu od osam utakmica bez poraza, sedam su puta pobijedili, tek jednom, protiv Slavena Belupa, remizirali. U spomenutom su razdoblju postigli 14 pogodaka, a primili tek dva. A u nadolazećem razdoblju Gonzalo Garcia imat će još jedan snažan adut, jer se u momčad Hajduka vratio Marko Livaja.

Sve analize i stručne procjene u najavi utakmice Hajduka i Osijeka bile su na strani Splićana. Dakle, Hajduk je, prema očekivanjima, slavio u 13. kolu Supersport HNL-a protiv Osijeka (2:0). Hajduk nastavlja u sjajnom ritmu, opet se odvojio od Dinama i  s posebnom energijom juri kao rijetko kada u novije doba. Jedna od zamisli gostujućeg trenera Željka Sopića sigurno je bila da što duže njegova momčad pokuša amortizirati napade domaćina kako bi eventualno doveli Splićane u nervozu.

Jer, uzdali su se navijači Osijeka da bi Sopić i ovaj put mogao pronaći nekakvu čudesnu formulu s momčadi koja zadnjih tjedana proživljava veliku krizu. Zagrebački trener je, naime, u šest zadnjih utakmica kao trener, triput pobjeđivao Hajduk. Uspjelo mu je to svojedobno s Rijekom, no doživio je Sopić drugi trenerski poraz protiv Hajduka. Energija koju su pokazali Splićani bila je jednostavno presnažna, pa je osnovni Sopićev plan pao u vodu već u petoj minuti.

Ključne riječi
Poljud SuperSport HNL Osijek Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
Noštromo
19:58 08.11.2025.

Kad primiš 1 gol u prvenstvu u zadnjih 7 kola.

