NEVOLJE ZA KRALJEVE

Arbeloa dočekao nove loše vijesti: Mbappea nema cijeli mjesec?

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.03.2026.
u 16:26

U idućim tjednima Mbappe na terenu gotovo sigurno neće pomoći Realu kojem ne ide dobro u prvenstvu, gdje je izgubio posljednje dvije utakmice u nizu

Kylian Mbappe, 27-godišnja zvijezda madridskog Reala i nogometni reprezentativac Francuske, vrlo lako bi mogao pauzirati tijekom cijelog ožujka javlja u utorak dio francuskih medija.

Mbappe u ponedjeljak nije bio na Santiago Bernabeu stadionu gdje je njegov Real neočekivano poražen od Getafea 0-1 u dvoboju La Lige, već je boravio u Parizu gdje je obavljao dodatne pretrage ozlijeđenog lijevog koljena. S njim je bio i liječnički tim madridskog kluba.

Potvrđeno je uganuće lijevog koljena, ozljeda koju Mbappe ima od početka prosinca prošle godine. Jednako je tako odlučeno da operativni zahvat nije potreban, ali da je Mbappeu trenutačno potrebno „mirovanje i strpljenje“.

U idućim tjednima Mbappe na terenu gotovo sigurno neće pomoći Realu kojem ne ide dobro u prvenstvu, gdje je izgubio posljednje dvije utakmice u nizu, a ispred Madriđana su i skorašnja dva iznimno teška dvoboja osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Lako je moguće da će Mbappe preskočiti i reprezentativno okupljanje tijekom ožujka zbog aktualnih bolova. Francuska će 26. i 29. ožujka na američkoj turneji igrati prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije. Iste suparnike će također u ožujku imati i hrvatska reprezentacija.

S 23 pogotka Mbappe je trenutačno prvi strijelac španjolske La Lige, a ujedno je i najbolji strijelac ovosezonske Lige prvaka s 13 golova.

