UŽIVO Stigli sastavi Hajduka i Osijeka, Marko Livaja završio na klupi

KRIZA NA MAKSIMIRU

Hoće li Boban zaista smijeniti Kovačevića? Doznali smo kad bi mogla pasti velika odluka

Sad je na potezu Mario Kovačević, on mora povući nekakve ozbiljne poteze, napraviti određene promjene ili će njega zamijeniti. Koliko god Boban vjerovao Kovačeviću, i njegovo strpljenje može doći kraju i sigurni smo da će ga početi preispitivati ne uspiju li plavi pobijediti u Puli