HAJDUK - OSIJEK

UŽIVO Stigli sastavi Hajduka i Osijeka, Marko Livaja završio na klupi

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
08.11.2025. u 16:29
Tekstualni prijenos utakmice vodećeg Hajduka i devetog Osijeka možete pratiti na portalu Večernjeg lista-
-
13. kolo HNL-a: Hajduk - Osijek, 17:45, Poljud, Split
TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

OSIJEK

Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtčjan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

HAJDUK

Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

STIGLI SASTAVI

Stigli su sastavi momčadi, a najvažnija je vijest da je oporavljeni Marko Livaja na klupi Hajduka i da utakmicu neće početi od prve minute.

Sudci:

Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić, a u VAR sobi će situaciju nadzirati Mario Zebec

Ovako trenutačno izgleda ljestvica HNL-a:

U derbiju 13. kola HNL-a na Poljudu će snage odmjeriti vodeći Hajduk i Osijek koji se nalazi na predposljednjem, devetom, mjestu ljestvice. Momčad Gonzala Garcije traži povratak na pobjednički put nakon što im je u posljednjem kolu prekinut pobjednički niz. Bijeli su nanizali četiri prvenstvene prije da bi u 12. kolu remizirali u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Velika novost u ovom susretu jest da se u sastav vratio kapetan Marko Livaja koji je zbog ozljede izbivao više od mjesec dana.

Željko Sopić u prvoj utakmici na klupi Osijeka upisao je remi protiv Varaždina, a u najavi utakmice rekao je kako smatraju da u Splitu mogu doći do prve prvenstvene pobjede poslije tri poraza i jednog neriješenog rezultata. 

