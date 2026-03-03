ANKETA Tko je najbolji nogometaš svijeta u ovom trenutku? Pet je kandidata

Tko je najbolji nogometaš svijeta u ovom trenutku? To pitanje bismo uvijek mogli nazvati pitanjem od 'milijun eura', a ono posebno zanimljivu težinu nosi u ovim trenucima kada ne postoje baš izrazito očiti istančani izbori, kao što je to primjerice bio slučaj u periodu dugogodišnje dominacije Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

Trenutačno smo u situaciji gdje bi se valjani argumenti za najboljeg igrača današnjice mogli prezentirati za znatno veći broj igrača. Naravno, ono što ovu temu uvijek čini posebno intrigantnom jest faktor subjektivnog dojma, odnosno osobnih preferencija. Netko će preferirati igrača čija mu je igra 'najljepša na oko', netko će se slijepo držati statistike, dok će netko najviše cijeniti sistemske igrače čiji se rad možda toliko ne vidi na prvu, ali čiji rad poboljšava sve suigrače oko njega i strahovito doprinosi na sveukupnoj makro-razini.

Upravo zbog tog subjektivnog dojma u ovom ćete tekstu imati mogućnost izabrati svojeg najboljeg nogometaša na svijetu, a odabrali smo pet nominiranih nogometaša. Proces nominacije je zapravo bio vrlo jednostavan. Bacili smo pogled na 20 najpoznatijih svjetskih kladionica i izvukli koeficijente u kategoriji osvajača Zlatne lopte za 2026. godinu. Izvukli smo prosjek iz tih 20 kladionica i tako dobili rang-ljestvicu. Zašto smo odabrali baš pet nogometaša? Zato što po ovim izvučenim prosjecima koeficijenata prvih pet favorita za Zlatnu loptu znatno iskače od ostalih nogometaša.

Po tim izvučenim prosjecima trenutačno je prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte Barcelonin 'wunderkid', 18-godišnji krilni napadač Lamine Yamal (prosječni koeficijent za osvajanje Zlatne lopte 4,20). Španjolski reprezentativac je prošle godine bio prilično blizu Zlatnoj lopti, s 1059 osvojenih bodova završio je drugi u glasanju, iza konačnog osvajača, PSG-ovog Ousmanea Dembelea koji se trenutačno za 2026. godinu ne nalazi ni među prvih pet favorita. Yamal je i ove sezone nastavio pružati fenomenalne izvedbe za Barcu, s učinkom od 32 direktna sudjelovanja u golovima (18 golova i 14 asistencija) u 34 odigrane utakmice. Ono što Yamalu ide u prilog u usporedbi s konkurentima na ovoj ljestvici je takozvani 'eye-test' jer čak i ako ne zabije ili ne asistira, Yamal svojom lucidnosti, driblinzima i impresivnim potezima u svakoj utakmici donosi određenu vrstu prevage.

Drugi favori za osvajanje Zlatne lopte je kapetan engleske reprezentacije i uvjerljivo najbolji strijelac Bayerna, 32-godišnji Harry Kane (prosječni koeficijent za osvajanje Zlatne lopte 4,60). Pomalo i nerealno zvuči podatak da je Kane ove sezone već na brojci od 45 postignutih pogodaka za klub u svim natjecanjima, i to nakon tek 37 odigranih utakmica. A uz tu čudesnu brojku golova je dodao i pet asistencija. Ono što uz ovakve golgeterske brojke čini Kanea posebnim je ta da u Bayernu ne igra isključivo u ulozi golgetera, već da se vraća izrazito duboko po loptu te da vrlo često u stilu Andree Pirla sa 'šestice' dijeli duge lopte i razigrava momčad. Isto tako, Kane je jedan od najboljih napadača svijeta u obrambenom segmentu (zračni dueli, uklizavanja, presječena dodavanja) te je ove sezone više nego ikad dokazao svoju kompletnost.

Treći na ljestvici favorita je talisman Real Madrida, 27-godišnji Francuz Kylian Mbappe (prosječni koeficijent za osvajanje Zlatne lopte 4,80). I njegove brojke su ove sezone zapanjujuće. Iako je Real Madrid u ovoj sezoni prošao već kroz nekoliko mini-kriza, čudesni francuski napadač nije zastajao. U 33 nastupa je postigao 38 golova uz šest asistencija, a posebno briljira u Ligi prvaka u kojoj je u osam nastupa poentirao već 13 puta, te je na putu obaranja rekorda za najviše golova u jednoj sezoni najprestižnijeg klupskog natjecanja u svijetu. Taj rekord drži Cristiano Ronaldo koji je za Real u sezoni 2013./2014. poentirao 17 puta u Ligi prvaka. Vrlo vjerojatno bi Mbappe bio i prvi favorit po kladionicama, no nedavna ozljeda lijevog koljena, zbog koje bi mogao s terena izbivati više od mjesec dana, negativno je utjecala na njegov koeficijent.

Četvrto mjesto je pripalo veznjaku engleske reprezentacije i Arsenala, još jednom 27-godišnjaku, Declanu Riceu (prosječni koeficijent za osvajanje Zlatne lopte 7,20). Iako ima jako dobre brojke za jednog središnjeg veznjaka, s četiri pogotka i 11 asistencija u 39 nastupa, Riceova kvaliteta se ipak očituje u nekim drugim segmentima igre. Arsenal je na čelu Premier lige te je glavnu fazu Lige prvaka završio na prvom mjestu, a Rice je jedan od glavnih razloga za te uspjehe. Englez jednostavno ima fantastičnu mogućnost kontroliranja utakmica iz veznog reda u Arsenalovu korist, bilo to distribucijom lopte, bilo to ulogom čuvara ispred zadnje linije. Također je važna i njegova kvaliteta ubačaja iz kuta, budući da su korneri postali najopasnije Arsenalovo ofenzivno oružje ove sezone. Nikako nije slučajno da se i Rice našao na ovoj ljestvici pet najvećih favorita. Oni koji redovito gledaju utakmice Arsenala će vam to bez zadrške potvrditi.

No, na petom mjestu ljestvice favorita se ipak vraćamo na golgetere, točnije na najboljeg strijelca Premier lige Erlinga Haalanda (prosječni kofeicijent za osvajanje Zlatne lopte 10,30). Ne samo da Haaland u dresu Cityija nastavlja pružati odličan golgeterski učinak (29 golova i sedam asistencija u 38 nastupa), već uz sve to ispisuje i povijest s reprezentacijom Norveške. Nacionalna selekcija Norveške je pored Italije protutnjala kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te se prvi puta nakon 28 godina plasirala na Mundijal, i to upravo na leđima 25-godišnjeg Haalanda, koji u dresu reprezentacije ima više golova (55) nego utakmica (48).

Naravno, sve ove procjene favorita će biti uvelike uvjetovane rezultatima velikih turnira; ligaških završnica, Lige prvaka te ponajviše Svjetskog prvenstva koje se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Iako je riječ o individualnoj nagradi, Zlatna lopta je u većini slučajeva tradicionalna uvelike bila usmjerena rezultatima turnira kao što je SP.

Međutim, upravo zbog toga je i bilo dodatno zanimljivo vidjeti kako sada stoji stanje favorita, jer ono u ovom trenutku nije uvjetovano nikakvim momčadskim uspjesima, već isključivo individualnim izvedbama.