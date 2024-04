Sopić: Duboko se ispričavam ukoliko sam uvrijedio predstavnike medije, ali..

Rijeka je u derbiju 29. kola HNL-a svladala Hajduk rezultatom 1:0. Za domaću momčad pogodak je zabio Marco Pašalić u 70. minuti. Klub s Kvarnera tako je osvojio nova tri boda i ostao na pet bodova prednosti pred drugoplasiranim Dinamom. Hajduk je novim porazom u ligaškom derbiju praktički ispao iz utrke za naslov prvaka, a čitava je situacija kulminirala smijenom trenera Mislava Karoglana i predsjednika Lukše Jakobušića.

Pravi preporod dogodio se nakon što je Željko Sopić preuzeo riječki klub. Poznat po svojoj ekscentričnosti, nerijeko je svojim izjavama znao zabavljati, ali i razljutiti. Tako je zbog odnosa prema predstavnicima medija zaradio opaske Hrvatskog zbora sportskih novinara. Nakon pobjede je gostovao u radijskoj emiji HRT-a, Pod stijenama Kantride .

"Vratit ću se ponovno na ono što sam rekao jučer - mi Hrvati smo opće poznati po tome da smo 'realan' narod. Znači, nama je normalno da nemamo dva stadiona, da smo drugi i treći na svijetu, nama je normalno kad igraju Rijeka i Hajduk, da će to sigurno Rijeka pobijediti... Ja nisam baš takav sportaš i ne gledam to na takav način. Derbi je uvijek derbi. Mjesto na ljestvici vam pada u zaborav onog trenutka kad sudac da znak za početak utakmice", rekao je trener Rijeke pa dodao:

VIDEO Potres u Hajduku: Smijenjen predsjednik Lukša Jakobušić!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"U tvrdoj i teškoj utakmici mi smo bili bolji takmac i zasluženo smo pobijedili, ali onaj tko je mislio da će to biti lako i da će to biti jedna šetnja, grdno se varao. Jer Hajduk ima puno dobrih igrača, a to što su ušli u bodovni zaostatak i ispali iz Kupa ne znači da su ti dečki zaboravili igrati nogomet."

"Bili smo dominantni, udarci su bili 14-3. Ako mislite da ova Rijeka može igrati takav nogomet da nikome ne dopusti nijednu šansu, grdno se varate. Individualna kvaliteta Perišića nikad nije bila sporna. Jako sam sretan da se polako vraća u staru formu i da ćemo ga imati na Europskom prvenstvu u punoj formi", rekao je o prvom nastupu Ivana Perišića u ligaškoj utakmici.

"Iskreno, mogu reći da sam se malo bojao, ne utakmice, nego umora kod nekih igrača. Selahi je jako puno odigrao, Smolčić isto, sve tri utakmice, možda još netko. U nekim utakmicama smo rotirali neke igrače tako da smo dobili na svježini. S druge strane, ja i moj stožer potpuno smo svjesni toga da ćemo, ne ovaj tjedan jer smo imali tri utakmice u nizu, nego drugi tjedan, početi igrati prijateljske utakmice. U zadnja dva tjedna imamo pet utakmica - dvije u finalu Kupa i tri utakmice prvenstva", kazao je o gustom rasporedu koji ovih dana ima njegova momčad.

"Dakle, u 14 dana pet utakmica i svi igrači će dobiti priliku. Da bismo bili na optimalnom nivou, moramo razvijati njihovu formu kroz utakmice, tako da ćemo već od sljedećeg tjedna igrati svaki tjedan prijateljsku utakmicu kako bi oni mogli doći u zavidnu formu", dodaje Sopić.

Osvrnuo se i na svoj doprinos momčadi koji se vidi po učinkovitosti na domaćem terenu. Do sada na Rujevici nisu primili gol, a u posljednjih 13 utakmica upisali su 12 pobjeda. "Ja sam trener koji vjeruje u rad, kao i moj stožer. Bilo kakva druga naklapanja padaju u vodu. Samo odricanje i naporan rad, nekad vam se to vrati, nekad ne. Ali ako vjerujete u to što radite i prenesete dio svoje energije i emocije na ekipu i ekipa vas slijedi, onda sam siguran da možemo do uspjeha", govori Sopič pa najavljuje predstojeći "derbi della Učka" u Puli:

"Moramo se dobro odmoriti i pripremiti za Istru. Svatko ima pravo na svoja razmišljanja. Reći ću nešto, prije nekih dva mjeseca, tko bi se kladio za jedan euro na Rijeku, rekli bi mu da je smiješan. Sada je malo bolja situacija, ali i dalje hodamo po zemlji, čvrsto stojimo, znamo da je pred nama još sedam teških utakmica, uz dvije u Kupu. Moramo naporno trenirati i samo s treningom i odricanjem možemo biti sve bolji i bolji."

Naposlijetku se osvrnuo na prepirke s mediijima : "Nemam ja toplo-hladne odnose s medijima, ja kažem ono što jest. Ako se netko od predstavnika medija naljutio, duboko se ispričavam. Kako se ja pripremam za treninge i utakmice, tako bi se i predstavnici medija trebali bolje pripremiti za press-konferencije. Ako se ja pripremam, onda se mogu i oni, to je moje mišljenje, ali stvarno nemam problema ni s kim. Ako sam bilo koga uvrijedio na bilo koji način, duboko se ispričavam."

GALERIJA Rijeka svladala Hajduk na Rujevici (1:0). Hajduk novim porazom ispao iz utrke za naslov