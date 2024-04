Iz Istre žestoko odgovorili Sopiću: Imate kavez nedostojan ljudskih prava, a tražite nešto od drugih

AUREL BENOVIĆ

Hrvatski gimnastičar iz bolnice je stigao na parter, potom se iz dvorane zaputio na hitnu operaciju

– U zadnjih nekoliko dana pojavila mi se neka nakupina iza uha, zbog toga me boli i vrat i imam sada problema s time. Nakon ždrijeba otišao sam u bolnicu to riješiti. Nadam se da će sve biti u redu do finala. Dobio sam flaster preko uha koji će to sve štititi. Ma, u Osijeku bih nastupio i bez uha, bez ruke, noge – zaključio je Benović nakon 20. izborenog finala u karijeri i šestog u Osijeku.