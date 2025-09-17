Boysi pripremaju invaziju na Split! Dinamo objavio važnu novost, očekuje se mnoštvo navijača

Nogometna groznica trese Hrvatsku uoči najvećeg derbija koji nas očekuje ovog vikenda. U subotu, 20. rujna 2025. godine, s početkom u 17:00 sati, na splitskom Poljudu odigrat će se 240. po redu "vječni derbi" između Hajduka i Dinama. Ulog je ogroman, možda i najveći u posljednjih nekoliko sezona, s obzirom na to da oba kluba u susret ulaze bodovno poravnati na vrhu ljestvice HNL-a. I Hajduk i Dinamo imaju po 13 bodova, a dodatnu dramu unosi činjenica da su obje momčadi u prošlom kolu doživjele neočekivane poraze – Hajduk je pao u Varaždinu, dok je Gorica šokirala Modre na Maksimiru. Pobjednik ovog okršaja ne samo da će odnijeti prevagu u rivalstvu, već će i samostalno zasjesti na čelo prvenstvene ljestvice.

S obzirom na važnost utakmice, ne čudi što vlada prava jagma za ulaznicama. Dok su ulaznice za domaće navijače planule u rekordnom roku, iznimno velik interes vlada i među navijačima Dinama. Zagrebački klub je pod sloganom "Zaplavimo Split!" pozvao svoje pristaše na masovni dolazak, a odaziv je, po svemu sudeći, nadmašio sva očekivanja. Dinamo je za svoje navijače osigurao kontingent od 1794 ulaznice za gostujuću tribinu po simboličnoj cijeni od 5 eura. Da će se taj broj popuniti do posljednjeg mjesta, svjedoči i podatak da je već do srijede prodano oko 1050 ulaznica, i to isključivo vlasnicima godišnjih karata koji su imali pravo prvokupa.

Klub je organizirao prodaju u nekoliko faza kako bi nagradio najvjernije navijače. Nakon što su vlasnici godišnjih ulaznica iskoristili svoje pravo u srijedu, prodaja se u četvrtak, 18. rujna, otvorila za članove kluba. Tek u petak, dan uoči utakmice, preostale ulaznice bit će dostupne i svim ostalim navijačima. Zanimljivo je da je Dinamo dobio i iznimno dopuštenje za prodaju ulaznica za gostujuću utakmicu u Splitu na dan prije samog susreta, što je rijetkost i potvrđuje koliki interes vlada za ovaj derbi.