Smrskao je skupocjenog Ferrarija i umalo izgubio život: 'Moram priznati, ne sjećam se ničeg'

Michail Antonio, legendarni nogometaš West Hama i reprezentativac Jamajke, u nedavnom je gostovanju u podcastu Adebaya Akinfenwe iznio nevjerojatne detalje o teškoj prometnoj nesreći koju je preživio u prosincu 2024. godine. Njegova ispovijest šokirala je javnost, ne samo zbog težine samog događaja, već i zbog potpunog gubitka sjećanja na njega. "Ono što je ludo u vezi svega jest da su svi na svijetu tu nesreću doživjeli više od mene. Iako sam bio u njoj, ja je nisam proživio jer se ničega ne sjećam. Ne sjećam se sudara, ne sjećam se boravka u bolnici, ne sjećam se odlaska na operaciju, niti buđenja nakon nje", izjavio je 35-godišnji napadač, dodavši kako njegovo tijelo pamti traumu iako je um u potpunosti izbrisao sjećanja na stravične trenutke.

Podsjetimo, nesreća se dogodila kada je Antonio izgubio kontrolu nad svojim skupocjenim Ferrarijem i svom silinom udario u stablo. Prizor je bio zastrašujuć, a vatrogascima je trebalo dugih 45 minuta da ga izvuku iz potpuno smrskane olupine automobila. Zbog težine ozljeda, hitno je prevezen helikopterom u jednu londonsku bolnicu gdje je podvrgnut operaciji zbog teškog loma noge. Liječnici su mu kasnije rekli kako je imao nevjerojatnu sreću što je uopće preživio takav sudar. U bolnici je proveo 22 dana, započevši dug i mukotrpan put oporavka koji ga je odvojio od nogometnih terena sve do lipnja iduće godine.

O tome koliko je situacija bila dramatična svjedoči i izjava susjeda koji je prvi pritekao u pomoć. Prema njegovim riječima, Antonio je bio potpuno dezorijentiran i zbunjeno je ponavljao pitanja: "Gdje sam? Što se događa? U kojem sam autu?". Zbog teškog prijeloma, u nogu mu je tijekom operacije ugrađena metalna šipka, a pred njim su bili mjeseci rehabilitacije kako bi ponovno mogao stati na noge, a kamoli potrčati za loptom. Cijelo to vrijeme, svijet je bio svjedokom njegove borbe, dok se on sam nije sjećao ni udarca koji ga je umalo koštao života.

Iako mu je um izbrisao sjećanje na nesreću, emocionalni ožiljci su ostali. Antonio je priznao da ga je cijelo iskustvo promijenilo i učinilo osjećajnijim čovjekom. Posebno dirljiv trenutak dogodio se tijekom oporavka dok je bio u Dubaiju sa svojom djecom. "Moja kći obožava Beyonce, a njezina pjesma 'I Was Here' svirala je u pozadini. Slušao sam je nebrojeno puta, ali nakon nesreće, dok sam sjedio s djecom u sobi, riječi su me pogodile na potpuno drugačiji način. Povukao sam se u kut i samo plakao. Te riječi, kada prođete kroz ono što sam ja prošao, kada ste zamalo umrli... potpuno su me slomile", iskreno je ispričao nogometaš.

Unatoč svemu, Antonio u ovom tragičnom događaju pronalazi i pozitivne strane. "Koliko god je nesreća bila prokletstvo, bila je i blagoslov. Razjasnila mi je mnoge stvari i učinila me fokusiranijim i odlučnijim da učinim ono što je potrebno. Sada sam u fazi u kojoj ću si sam donositi sreću", poručio je, istaknuvši najveću lekciju koju je naučio: "Ono što sam naučio iz nesreće jest da je nogomet važan, ali zdravlje je važnije."

Njegova nevjerojatna snaga volje i otpornost došle su do izražaja u lipnju 2025. godine, kada se, unatoč crnim prognozama, vratio na teren kao zamjena u utakmici reprezentacije Jamajke na Gold Cupu. Njegova budućnost u West Hamu, klubu u kojem je postao najbolji strijelac u povijesti Premier lige sa 68 postignutih golova, i dalje je neizvjesna s obzirom na to da mu je ugovor istekao. Međutim, klub je javno objavio kako stoji iza svoje legende i da će mu pružiti apsolutnu podršku na njegovom putu povratka na najvišu razinu, a odluka o budućnosti bit će donesena kada za to bude pravo vrijeme.