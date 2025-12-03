VIDEO Dirljiv trenutak: Pogledajte kako su se prijatelji oprostili od prerano preminulog novinara

Danas u 14 sati u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića.

Popularni 'Špan' preminuo je u 40. godini nakon borbe s teškom bolesti, a njegov sprovod privukao je na groblje mnoge osobe iz javnog života. Na sprovodu su bili predsjednik Zoran Milanović, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i brojni drugi.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je u Španovićevu čast pred krematorijem održana velika bakljada popraćena pjesmom. Nije poznato jesu li bakljadu organizirali njegovi prijatelji ili Bad Blue Boysi budući da je Španović bio jedan od ključnih operativaca "Dinamovog proljeća" te je nakon pobjede Velimira Zajeca na izborima nastavio surađivati s njim sve dok mu se zdravstveno stanje nije pogoršalo.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Španović je karijeru započeo kao novinar, a kasnije je osnovao vlastitu tvrtku koja se bavila komunikacijskim savjetovanjem.