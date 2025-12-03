Naši Portali
SANJIN ŠPANOVIĆ

VIDEO Dirljiv trenutak: Pogledajte kako su se prijatelji oprostili od prerano preminulog novinara

Zagreb - Posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
03.12.2025.
u 18:27

Španović je karijeru započeo kao novinar, a kasnije je osnovao vlastitu tvrtku koja se bavila komunikacijskim savjetovanjem

Danas u 14 sati u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića.

Popularni 'Špan' preminuo je u 40. godini nakon borbe s teškom bolesti, a njegov sprovod privukao je na groblje mnoge osobe iz javnog života. Na sprovodu su bili predsjednik Zoran Milanović, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i brojni drugi.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je u Španovićevu čast pred krematorijem održana velika bakljada popraćena pjesmom. Nije poznato jesu li bakljadu organizirali njegovi prijatelji ili Bad Blue Boysi budući da je Španović bio jedan od ključnih operativaca "Dinamovog proljeća" te je nakon pobjede Velimira Zajeca na izborima nastavio surađivati s njim sve dok mu se zdravstveno stanje nije pogoršalo.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

Španović je karijeru započeo kao novinar, a kasnije je osnovao vlastitu tvrtku koja se bavila komunikacijskim savjetovanjem.

FOTO Tužan ispraćaj Sanjina Španovića, od njega se oprostili Milanović, Tomašević, Boban...
Zagreb - Posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića
sprovod bakljada Sanjin Španović

Avatar Točka na i
Točka na i
18:34 03.12.2025.

Kada sam vidio da je cijela lijeva falanga došla na ispraćaj, sve više vjerujem da jenova uprava blisko povezana s možemosima

KA
karlodrago
19:02 03.12.2025.

O pokojniku sve najbolje ali dok je na njegovoj sahrani bio Milanović, Tomašecvić i Dončić njegovo političko opredjeljenje je upitno....

PO
potrebi
20:01 03.12.2025.

Briše me sektaš stalno, a baš sam pristojan oko ove teme i sličnih za razliku od leftarda. Baš je lijepo danas bilo vidjeti na okupu nove Dinamove reformatore. Stiže povratak u četrdeset prvu i uspjesi koje jedino vide plaćeni novinarčići. Točno onakvi kao što smo znali da će pod takvima doći.

Kupnja