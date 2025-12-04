Liverpool se sjetio tragično preminulog nogometaša: 'Zauvijek naš broj 20'

Portugalski nogometaš i nekadašnja zvijezda Liverpoola Diogo Jota danas bi proslavio 29. rođendan. Podsjetimo, Jota i njegov brat Andre Silva tragično su preminuli u automobilskoj nesreći u Španjolskoj u srpnju. Njegov bivši klub prisjetio ga se na njegov rođendan te su mu posvetili objavu na društvenim mrežama.

- Danas, kao i svakog dana, sjećamo se Dioga Jote na ono što bi bio njegov 29. rođendan. Sva naša ljubav, misli i molitve i dalje su uz njegovu suprugu Rute, njegovu djecu, roditelje i svu njegovu obitelj i prijatelje, kao i uz obitelj i prijatelje njegovog brata Andrea. Zauvijek u našim srcima, zauvijek naš broj 20 - napisali su.

Uz poruku je objavljena i fotografije Jote kako drži pehar pobjednika Premeir lige koju je s Liverpoolom osvojio prošle sezone, a Jota je obavijen portugalskom zastavom.

Za Liverpool je odigrao 182 utakmice te postigao 65 pogodaka i asistirao za njih 26. Ranije u karijeri igrao je za Wolverhampton, Porto i Pacos Ferreiru. Za reprezentaciju Portugala zabio je 14 pogodaka u 49 nastupa.