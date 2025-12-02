Naši Portali
ENGLESKA

Drama pred kamerama: Poznatoj voditeljici pozlilo usrijed prijenosa, legenda Arsenala ju pokušala uhvatiti

UEFA Champions League - Manchester City v Bayer Leverkusen
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 23:01

Zahvaljujući Wrightovoj reakciji, izbjegnut je teži pad, a mikrofoni su uhvatili i kako ju pita je li dobro

Prava drama odvila se u utorak navečer pred kamerama ITV-a. Poznata britanska voditeljica Laura Woods vodila je uvodnu emisiju uoči prijateljske utakmice engleske ženske nogometne reprezentacije protiv Gane kada je iznenadno pala tijekom razgovora s legendom Arsenala Ianom Wrightom i Anitom Asante.

Woods je počela gubiti ravnotežu i krenula padati kada ju je Wright instinktivno pokušao uhvatiti. Zahvaljujući njegovoj reakciji, izbjegnut je teži pad, a mikrofoni su uhvatili i kako ju pita je li dobro. Režija je ubrzo prekinula program i pustila dugačak blok reklama. 

Nakon pauze, Woods je pred kamerama zamijenila Katie Shanahan koja je publici objasnila kako je prvotnoj voditeljici pozlilo. Zaželjela joj je i brz oporavak te rekla kako je Woods u dobrim rukama.
Ključne riječi
drama Ian Wright nesvjestica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
