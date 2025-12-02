Drama pred kamerama: Poznatoj voditeljici pozlilo usrijed prijenosa, legenda Arsenala ju pokušala uhvatiti

Prava drama odvila se u utorak navečer pred kamerama ITV-a. Poznata britanska voditeljica Laura Woods vodila je uvodnu emisiju uoči prijateljske utakmice engleske ženske nogometne reprezentacije protiv Gane kada je iznenadno pala tijekom razgovora s legendom Arsenala Ianom Wrightom i Anitom Asante.

Woods je počela gubiti ravnotežu i krenula padati kada ju je Wright instinktivno pokušao uhvatiti. Zahvaljujući njegovoj reakciji, izbjegnut je teži pad, a mikrofoni su uhvatili i kako ju pita je li dobro. Režija je ubrzo prekinula program i pustila dugačak blok reklama.

Hope Laura Woods is ok, well done for Ian Wright for being alert👏 pic.twitter.com/diuJ6sQPM8 — No Context Prem (@NoContextEPL) December 2, 2025

Nakon pauze, Woods je pred kamerama zamijenila Katie Shanahan koja je publici objasnila kako je prvotnoj voditeljici pozlilo. Zaželjela joj je i brz oporavak te rekla kako je Woods u dobrim rukama.