SJEĆATE LI GA SE?

Legendarni nogometaš otkrio da ima rak, poslao i potresnu poruku: 'Spasite si život'

04.12.2025.
u 19:14

Shaka Hislop, bivši vratar Newcastlea i West Hama, a danas cijenjeni sportski komentator, u emotivnom je videu otkrio da se bori s agresivnim oblikom raka prostate. Svojom pričom želi podići svijest o važnosti preventivnih pregleda koji spašavaju živote

Bivša zvijezda Premier lige i legendarni vratar Shaka Hislop (56) šokirao je sportsku javnost objavom da se bori s teškom bolešću. U videu podijeljenom na društvenim mrežama, nekadašnji čuvar mreže Newcastlea i West Hama, a danas popularni komentator na ESPN-u, detaljno je opisao svoju bitku s agresivnim rakom prostate, uputivši snažan apel svim muškarcima. Njegova priča započela je prije otprilike 18 mjeseci, tijekom rutinskog godišnjeg pregleda na kojem je, kao i uvijek, inzistirao na PSA testu.

"Ovoga puta, moj PSA je bio povišen", započeo je Hislop svoju ispovijest. "Magnetska rezonancija i biopsija brzo su utvrdile da imam prilično agresivan rak prostate." Uslijedila je teška odluka i operacija. "Prije godinu dana, gotovo na isti dan, točnije 6. prosinca, imao sam radikalnu prostatektomiju. Mislio sam da je to to, da je sve gotovo", objasnio je Hislop, koji je tijekom karijere upisao više od 200 nastupa u Premier ligi i branio za Trinidad i Tobago na Svjetskom prvenstvu 2006. godine.

Međutim, njegova borba nije bila gotova. Samo šest mjeseci nakon operacije, nalazi su ponovno pokazali porast razine PSA, a daljnje pretrage otkrile su poražavajuću vijest – rak se proširio na njegovu zdjeličnu kost. "Ubrzo nakon toga počeo sam s lijekovima, a upravo sam jutros završio sedam i pol tjedana terapije zračenjem. Putovanje se nastavlja", rekao je Hislop, podijelivši i snimku na kojoj zvoni zvonom u bolnici Massachusetts General Hospital, simbolično označavajući kraj ciklusa zračenja.

Svoju tešku priču iskoristio je kako bi poslao poruku koja može spasiti živote. "Liječnici preporučuju da svi muškarci stariji od 50 godina redovito provjeravaju svoj PSA. Ako ste afričkog podrijetla, ta dob pada na 40 godina", istaknuo je. Naglasio je da ni obiteljska povijest bolesti nije uvijek pokazatelj, budući da genetsko testiranje kod njega nije pokazalo predispozicije. "Stopa smrtnosti od raka prostate najviša je kod muškaraca s Kariba, zato se obraćam svojoj zajednici. Molim vas, idite se testirati. Rak prostate je preživljiv ako se otkrije dovoljno rano. Testiranje spašava živote. Spasilo je moj", zaključio je dirljivom porukom.

